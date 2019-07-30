Не пытайтесь покинуть Краснодар: после закрытия Яблоновского моста въехать в город можно, выехать - нельзя

Стоит ли говорить, что блокаду одного из двух краснодарских мостов — Яблоновского — краснодарцы приняли стоически. Стиснули зубы в надежде, что абсурд закончится, если им немного потерпеть. Чуть-чуть! Не могут же в конце концов даже федеральные власти не видеть, что один из самых посещаемых городов страны, остается без въезда!

- Нет-нет, не может, чтобы мост просто взяли и закрыли. Есть в этом, видимо, какой-то тактический ход, - рассуждали сограждане в душных автобусах краевых маршрутов. - А как же мы? Власти же не могут просто взять и бросить нас в этой ситуации.

Власти не бросили. Пару недель профильное краевое министерство при взаимодействии с соседним в Адыгее решали, как разведут ежедневный поток пассажирских автобусов и маршруток из Новороссийска, Геленджика, Анапы, Абинска и целого перечня станиц Северского района. По узким улицам полуспальных районов пустили чадящие «икарусы» с экзотическими табличками под стеклом. А мы решили проверить, каково это теперь — каждый день приезжать в Краснодар?

ТРЕВОЖНОЕ УТРО

И без того неряшливый автобус, курсирующий из Ильского в Краснодар, сплошь заклеен объявлениями. Зеленые стрелочки на карте города — маршрут до пункта назначения - автовокзала Краснодар-1, красные — путь домой.

- Вот, видишь, так мы теперь едем, - нервно отвечает водитель, держась одной рукой за баранку, а второй умудряясь похлопать по бумажке за своей спиной. - И на обратном пути сюда же выходи, на Октябрьскую, здесь тебя заберу. Только не знаю, когда... С «Южного» теперь только северский автобус стартует, но тоже без точного графика — пробки.

Дождавшись окончания рабочего дня, следую инструкциям водителя: на остановке в центре города — как штык. Так проходят первые 1,5 часа...

- С учетом всех пробок, я бы была уже на подъезде к своему дому, - говорит моя товарка по несчастью Алина из Северской.

Каждый вечер из тесного города она летит к семье мимо просторных кубанских полей.

- Никогда не могла жить здесь, - горечи ее словам добавляет безвозвратно потерянное в ожидании автобуса время.

До революционных перемен жители близлежащих с Краснодаром территорий доезжали до конечной остановки общественного транспорта, а там всегда уже ждал своих пассажиров автобус — ильский, черноморский, северский, абинский, новороссийский, порт-кавказский и другие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/723138" frameborder="0"></iframe> В пятницу Тургеневское шоссе - въезд в Краснодар - парализует пробка.Евгения ОСТРАЯ

- Мы могли уехать, сев на любой из них, в тот же момент. Никакой потери драгоценного личного времени. У всех дома ждут семьи, дети, - продолжает женщина. - Цена билета — 85 рублей.

Плюнув на возможность уехать здесь и сейчас, вызываю редакционный автомобиль. По самым экономным подсчетам на горючее тратим 500 рублей.

ТУРГЕНЕВСКИЙ ВЕЧЕР

На следующий день я решила не терять времени, а поехать туда, где точно проедут все автобусы — Тургеневский мост.

- Все да не все, - злорадствует водитель автобуса с надписью «Мега-Адыгея». - Северский тут вроде пройдет, но когда...

Эта неопределенность в седьмом часу вечера начинает настораживать.

- Вы видели пробки какие в Энеме? А он там еще пассажиров ждет. С графиком какая-то амба там у них, - «оптимистично» продолжает водитель.

Надо сказать, что на перевозках в населенные пункты Адыгеи закрытие Яблоновского моста не отразилось. От количества транспорта, курсирующего в соседний регион, через 1,5 часа ожидания у меня рябило в глазах. Но ни одного, который бы ехал дальше по Краснодарскому краю, я так и не дождалась. Вызвала автомобиль.

СЕННОЙ

Пуп земли кубанской — Сенной рынок был первым, куда собирались отправиться гонимые с Яблоновского пассажирские перевозчики.

- Скорее всего там будем забирать пассажиров, - предполагали водители еще до всех официальных решений.

Но, отправившись туда, я нашла только диковинные очереди на рейс из Краснодара до Меги, а оттуда в Афипский. Ежедневно на повороте улицы Буденного тут выстраиваются десятки людей по интересам.

- Я за вами, - настаивает плотный мужчина, обращаясь к моей собеседнице, чтобы забронировать таким образом себе сидячее место.

Она устало объясняет мне, что ничего не знает «ни про какие другие автобусы».

- Я что похожа на всезнайку?

- У вас глаза просто добрые, - отвечаю и ретируюсь.

Интересующие меня рейсы здесь тоже не останавливаются. А автобусы до Афипского уходят что называется «под завязку». Сажусь хотя бы до Афипского. Хотя, конечно, не сажусь — стою в жарком и плотном замкнутом пространстве автобуса. Впереди 18 километров и три часа (!) пути.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ?

Утро следующего дня я начала со звонка на автостанцию в Северскую.

- Люди, как уехать вечером из Краснодара?

Растерянный голос отвечает:

- Часть вечерних маршрутов сокращены. Из-за пробок. Мы ничего гарантировать не можем, график смещен. Езжайте с автовокзала.

Но обычно людный пятак у «Сити-центра» выглядит совсем как-то безнадежно.

- Такси, такси...Одно место до Ильского, пожалуйста, - зазывалы предлагают доехать до Северской за 150 рублей. - Нет? Ой, ну и ладно. Думаешь, долго ждать буду пассажира?!

Через пару минут таксист находит, на чьей «яблоновской» беде ему заработать.

На конечной остановке городского транспорта — улице Индустриальной — автобус до Смоленской подхватывает пассажиров.

- А северских там нет, - показывает на автовокзал. - У нас теперь полная амба с графиком.

Оставляю Яблоновскому мосту доживать свой безумный век и еду в противоположном направлении — на автовокзал Краснодар-1.

- С этого транспортного узла не уехать невозможно, - наивно думаю я, оставляя последний шанс оправдать существование всех чиновничьих институтов, курирующих эту сферу в Краснодарском крае.

Для того чтобы сесть, наконец, на автобус до населенного пункта в 30-ти минутах езды от Краснодара, прохожу через рамку с металлоискателем. В кассовом окне из-под очков подозрительно смотрит диспетчер.

- Любой автобус до Северской, - устало говорю.

На мой вопрос женщина поднимает трубку телефона, а положив, лишает меня последней надежды.

- Билеты продаем по приходу автобусов. Сейчас нет ни одного, - отвечает она металлическим голосом.

- А сколько ждать?

- Понятия не имею. Может, час, может, два. Из-за пробок у них сместился график.

- А любой проходящий?

- Ну, это дорого будет. Абинский — 230 рублей. Вам придется платить до конечного пункта, - сменив назидательный тон, говорит кассир.

В полном под завязку зале ожидания в этот момент оживились — по микрофону объявили посадку на автобус до Севастополя. Вот куда два часа ждать посадки я была готова.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Разобраться, кто и за что отвечает в сфере пассажирских перевозок по региону, оказалось еще сложнее. Из рук вон бездарная его организация, в чем мы убедились на собственном примере, Краснодару проблем только добавит. Ехать сюда по-прежнему не перестанут, только все пересядут на личные авто. И предрекаемый вскоре городу транспортный паралич это только ускорит.

В близлежащие города и станицы (в моем случае в Северский район) за перевозки отвечает предприятие ОАО «Кубаньпассажиравтосервис». Но там ответили, что занимаются лишь продажей билетов...

- ...и инфраструктура в нашем ведении, - ответили «КП» - Кубань» в отделе пассажирских перевозок. - За сами рейсы мы ответственности не несем. Это претензии к перевозчику и в министерство транспорта и дорожного хозяйства. Разрабатывают маршрут они.

А в профильном ведомстве предложили все претензии обращать непосредственно к водителям.

- Мы не надзорное ведомство, - проинформировали в минтранспорта, предложив впрочем, оформить запрос.

«Комсомольская правда» просит считать эту публикацию официальным запросом и надеется, что ситуация с пассажирскими перевозками по Краснодарскому краю будет тщательно проанализирована.

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