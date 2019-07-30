Двух врачей обвинили в смерти 27-летнего сына краснодарского журналиста

Двум врачам - дежурным реаниматологу Игорю Лымарю и терапевту Андрею Ямпольцу - предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Именно они отказались, по мнению следствия, оказывать медицинскую помощь 27-летнему сыну Александра Харченко, редактора районной газеты в Северском районе Краснодарского края.

Известно, что обвинение основывается на судебно-медицинской экспертизе погибшего пациента Василия Харченко.

- Недооценка состояния больного, несвоевременная госпитализация и отсутствие лечения при оказании медицинской помощи в Северской ЦРБ состоят в прямой причинно-следственной связи с развитием неблагоприятных последствий в виде смерти Харченко В.А, - гласит документ.

На его основании суд уже вынес решение по гражданскому иску о возмещении морального вреда родителям парня.

- Суд постановил выплатить Александру Харченко 100 тысяч морального вреда, - пояснял в декабре прошлого года руководитель общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук. Он отстаивал права семьи. - Результат рассмотрения дела нас удовлетворяет лишь частично, хорошо, что суд принял нашу сторону и признал нарушения при оказании медицинской помощи. При этом мы считаем сумму в сто тысяч рублей за смерть человека – неадекватной и сейчас обсуждаем возможность обжалования решения в апелляционной инстанции.

Однако это не все, чем мотивировало следствие. В деле Василия Харченко фигурировал странный документ - отказ от госпитализации. При этом, родители сами настаивали на срочной медицинской помощи сыну и инициировать отказ не могли. Но врачи утверждали обратное. И следствие вынуждено было инициировать проверку показаний врача-реаниматолога Игоря Лымаря на полиграфе.

Напомним, все произошло в сентябре 2017 года.

- Васе стало плохо. Он позвонил нам с матерью, сказал, что тошнит, зрение слабнет, - рассказывает «КП» - Кубань» Александр Харченко. - Мы тут же примчались. Погрузили его в почти бессознательном состоянии в машину и повезли в Ильскую больницу по месту жительства.

Там только руками развели, глядя на Василия, и посоветовали мчать в центральную районную — в Северской (до нее минут 20 езды). У них не нашлось ни нужных специалистов, ни аппаратуры.

- В Северской больнице нас вообще отфутболили, сказав, чтобы ехали снова по месту жительства, - продолжает Александр.

Пока родители в отчаянии пытались пристроить сына, Василий умер.

- В ЦРБ тут же стали заметать следы, - спустя время Александр может говорить об этом без эмоций. - В частности, был составлен акт о том, что мы якобы отказались от госпитализации и самовольно покинули северскую больницу.

Журналист, собственными глазами наблюдавший полное безразличие медиков, был уверен, что уголовное дело не заставит себя ждать.

- Но оно что-то в следственном комитете никак не заводилось, - говорит Харченко. - И я решил доказывать вину медиков, подав гражданский иск.

Когда спор между администрацией районной больницы и безутешным отцом начался, стало известно, что следователи возбудили дело по факту Васиной смерти.

- Суд принял решение приостановить производство по гражданскому иску пока не будет завершено расследование уголовного, - говорит Александр Харченко. - Но мы подали жалобу в апелляционную инстанцию и выиграли. Процесс возобновился.

Сейчас обвинительное заключение направлено на утверждение к прокурору Северского района. А потом, если ведомство сочтет обвинение обоснованным, - в суд.

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