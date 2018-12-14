«Они нас теряют»: краснодарский журналист доказал в суде вину медиков в смерти его сына

Редактор «Народной» газеты в Северском районе Краснодарского края регулярно поднимает проблемы местного здравоохранения. За одну из публикаций с говорящим названием «Они нас теряют» Александр Харченко даже получил диплом лауреата Всероссийского профессионального конкурса. Только все-таки не ожидал, что «система организации медицинской помощи» вскоре поглотит его собственного 28-летнего сына.

Все произошло в сентябре прошлого года.

- Васе стало плохо. Он позвонил нам с матерью, сказал, что тошнит, зрение слабнет, - рассказывает «КП» - Кубань» Александр Харченко. - Мы тут же примчались. Погрузили его в почти бессознательном состоянии в машину и повезли в Ильскую больницу по месту жительства.

Там только руками развели, глядя на Василия, и посоветовали мчать в центральную районную — в Северской (до нее минут 20 езды). У них не нашлось ни нужных специалистов, ни аппаратуры.

- В Северской больнице нас вообще отфутболили, сказав, чтобы ехали снова по месту жительства, - продолжает Александр.

Пока родители в отчаянии пытались пристроить сына, Василий умер.

- В ЦРБ тут же стали заметать следы, - спустя время Александр может говорить об этом без эмоций. - В частности, был составлен акт о том, что мы якобы отказались от госпитализации и самовольно покинули северскую больницу.

Журналистская статья Александра Харченко предсказала беду

Журналист, собственными глазами наблюдавший полное безразличие медиков, был уверен, что уголовное дело не заставит себя ждать.

- Но дело что-то в следственном комитете никак не заводилось, - говорит Харченко. - И я решил доказывать вину медиков, подав гражданский иск.

Когда спор между администрацией районной больницы и безутешным отцом начался, стало известно, что следователи возбудили дело по факту Васиной смерти.

- Суд принял решение приостановить производство по гражданскому иску пока не будет завершено расследование уголовного, - говорит Александр Харченко. - Но мы подали жалобу в апелляционную инстанцию и выиграли. Процесс возобновился.

В итоге в основу решения в пользу отца Василия легло заключение судебно-медицинской экспертизы. Согласно ей, смерть Василия находилась «в прямой причинно-следственной связи с недооценкой состояния больного и несвоевременной госпитализацией и отсутствием лечения при оказании медицинской помощи в МБУ СР «Северская ЦРБ»».

- Суд постановил выплатить Александру Харченко 100 тысяч морального вреда, - пояснил руководитель общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук. Он отстаивал права родителей умершего парня. - Результат рассмотрения дела нас удовлетворяет лишь частично, хорошо, что суд принял нашу сторону и признал нарушения при оказании медицинской помощи. При этом мы считаем сумму в сто тысяч рублей за смерть человека – неадекватной и сейчас обсуждаем возможность обжалования решения в апелляционной инстанции.

КСТАТИ

Глава района Адам Джарим объявил вчера, 13 декабря, во время выездного заседания ЗСК, что главврач больницы, которая не сходит со страниц прессы, покидает пост по собственному желанию.

Напомним, сейчас в производстве суда Северского района находится уголовное дело о врачебной ошибке, которая привела к смерти 40-летней Ольги Соболь. Врач-реаниматолог Ирина Коробицына рассказала «Комсомолке», как было устроено здравоохранение в оскандалившейся больнице.

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