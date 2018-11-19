«Руководство больницы нашло крайнего»: врач-реаниматолог, которую обвиняют в убийстве пациентки, назвала истинные причины трагедии

Бывший врач-реаниматолог Северской районной больницы, что в 30-ти километрах от Краснодара, Ирина Коробицына сейчас находится под подпиской о невыезде. Ее обвиняют в убийстве по неосторожности своей пациентки Ольги Соболь. 9 мая 2017 года в хирургическом отделении центральной районной больницы 40-летней Ольге Соболь сделали экстренную операцию. После успешного избавления от проблемы, пациентку перевели в реанимацию, а вечером того же дня она впала в кому.

Ольга Соболь за сутки до гибели мозга

Из обвинительного заключения известно, что врача не было в реанимационной палате, когда у Ольги отключился аппарат искусственной вентиляции легких. Он обеспечивал пациентке доступ кислорода пока организм после наркоза не был готов дышать самостоятельно. В итоге сердце женщины остановилось. Правда, врачу-реаниматологу Ирине Коробицыной удалось снова завести его, но было уже слишком поздно. Мозг пациентки к тому времени было уже не спасти. Через три месяца комы, Ольга умерла. «Комсомольской правде» подсудимая Ирина Коробицына решила рассказать, что сделала в тот драматичный вечер для 40-летней женщины все возможное. Но, прибежав из соседней реанимационной палаты на зов медбрата, увидела отключенный аппарат искусственной вентиляции легких и безжизненную Ольгу Соболь.

- В последнее время только ленивый не бросает в адрес того или иного врача обвинение в халатности, равнодушии, некомпетентности, - говорит врач. - Все реже можно услышать хороший отзыв о работе наших медучреждений. И как не горько осознавать, во многих случаях эти люди правы. После очередного посещения поликлиники, выстояв не один час в очереди под дверьми врачебного кабинета, да еще и не получив ожидаемой помощи или рецепт на жизненно необходимые лекарственные препараты, какие еще добрые отзывы можно услышать от больного человека?! А еще страшнее, когда теряешь близкого. Как же не понять мужчину, молодого мужа, жена которого не вернулась домой после операции, проведенной в Северской ЦРБ в мае 2017 года. Когда, казалось бы, после технически не самой сложной операции, при загадочных обстоятельствах у женщины происходит остановка сердечной деятельности и она впадает более чем на 3 месяца в глубокую кому, выйти из которой, к огромному сожалению, ей так и не удалось.

Докладная о неисправности аппарата ИВЛ

Ирина Коробицына рассказывает, что разбор полетов после чрезвычайного происшествия в Северской больнице свелся к тому, что крайней сделали дежурного врача-реаниматолога. О неисправности техники, поддерживающей жизненно важные функции пациентов во время действия анестезии, никто не говорит и теперь. Она предоставила «Комсомолке» подтверждающие документы.

- Расправившись с врачом, проблемы здравоохранения не решить, - продолжает доктор, оказавшийся на скамье подсудимых. - Руководство больницы было в курсе всех проблем организации анестезиолого-реанимационной службы Северской ЦРБ, регулярно получало докладные, информирующие о необходимости ремонтировать аппаратуру, закупать необходимые лекарственные препараты и расходные материалы. Объяснялось это всегда «рамками финансирования». А чаще всего, вообще никак! Много всякого рода проверок и проверяющих приезжало, но в лучшую сторону ничего не менялось. Так, например, катастрофический дефицит кадров решили очень просто - угрожали увольнением с «волчьим билетом», с которым ни в одну больницу края не сможешь устроиться. Заставляли врачей дежурить по одному, в нарушение всех приказов Министерства здравоохранения.

Еще одна докладная на имя главврача

Со средним медперсоналом, по ее словам, дела обстояли примерно так же, а может быть даже хуже. В тот роковой вечер, когда у Ольги Соболь отключился аппарат ИВЛ, вместе с Ириной Коробицыной дежурил студент.Ирина Коробицына говорит, что в отделении анестезиологии и реанимации Северской ЦРБ было предусмотрено 11 врачебных ставок, но работали всего 4-5 врачей. И когда кто-то из этих оставшихся врачей уходил на больничный, а иногда в отпуск, другим приходилось работать по 31 часу через 17 часов. И так из недели в неделю. - Но все молчали и работали, так как увольнение, для меня например, было невозможно - я была участником программы «Земский доктор», получила миллион от государства на покупку жилья в Северском районе. Но по условиям договора, государство обязало меня отработать в Северской ЦРБ 5 лет, но в каких условиях приходилось работать, никого не волновало, - говорит врач.

- Бывали даже времена, когда не хватало медикаментов, без которых нельзя вообще представить отделение реанимации, приходилось просить помощи у коллег из других больниц, благо, что они всегда выручали, - вспоминает Ирина. - Ну а что оставалось нам делать?

ОФИЦИАЛЬНО

Дозвониться оперативно до главного врача Северской районной больницы Манолиса Ананникова «Комсомольской правде» не удалось.

- Он в минздраве в Краснодаре, - ответили нам в приемной. - Сегодня его уже не будет.

Публикацию заявления врача Ирины Коробицыной просим считать официальным запросом в министерство здравоохранения Краснодарского края. Надеемся, что ведомство озвучит свою позицию по этому поводу в ближайшее время.

Напомним, судебный процесс в отношении бывшего врача-реаниматолога — не первая история с участием медиков Северской районной больницы. На днях на всю страну оскандалилась врач-терапевт, которая, «хоть ты сдохни», не хотела выписывать пациентке инсулин.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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