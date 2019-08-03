Зенит – Краснодар 3 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата России по футболу РПЛ

«Зенит» и «Краснодар» встречей в Санкт-Петербурге завершают субботнюю программу 4 тура РПЛ. Лидер старта сезона и действующий чемпион принимает одного из главных своих конкурентов за верхнюю строчку в таблице.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Зенит – Краснодар 3 августа 2019.

Статистика личных встреч Зенит – Краснодар 3 августа 2019

«Краснодар» и «Зенит» встретятся 17-й раз в истории. На счету «горожан» всего 3 победы, 3 встречи завершались вничью, а 10 раз побеждала команда Северной столицы. Общая разница мячей противостояния 30:13 в пользу «сине-бело-голубых». В прошлом сезоне «Зенит» выиграл у «Краснодара» обе встречи. Матч в Краснодаре завершился со счетом 3:2 и стал одной из самых ярких игр года.

Прогнозы букмекеров на матч Зенит – Краснодар 3 августа 2019

Букмекеры уверены в домашней победе петербуржцев. Коэффициент на победу «Зенита» - 1,9, на ничью – 3,65, а на победу «Краснодара» - 4,1.

Прогноз на матч Зенит – Краснодар 3 августа 2019

Прогноз на матч 4 тура чемпионата РПЛ Зенит - Краснодар: обе команды забьют.

Где смотреть онлайн матч Зенит – Краснодар 3 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Зенит - Краснодар можно посмотреть 3 августа, она начнется в 21:30 по московскому времени на каналах Матч и Матч Премьер.

Трансляция матча Зенит – Краснодар 3 августа 2019

За текстовой трансляцией матча Зенит – Краснодар 3 августа 2019 можно следить на сайте kp.ru