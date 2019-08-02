«Это черные риэлторы»: дочь пропавшего краснодарца рассказала, что кто-то продает дом родителей за 100 тысяч рублей

В Краснодаре объявили в федеральный розыск без вести пропавшего Валерия Дударева. Известно, что 16 июля 55-летний мужчина вышел из своего дома на улице Кузнечной, 292, сел в чью-то машину и уехал в неизвестном направлении.

- Понимаете, отец сильно запил, когда четыре года назад умерла моя мама, - рассказала "КП" - Кубань" дочь мужчины Виталина Каргина. - И в последнее время соседи часто видели у него в гостях незнакомого мужчину. Он приносил спиртное в наш родительский дом.

Женщина рассказывает, что в последнее время ей тяжело было общаться с отцом. Но он постоянно был на связи с младшей дочерью. Однако после этого внезапного отъезда мужчина перестал отвечать на звонки.

Зато номер его телефона неведомым путем появился в разделе о продаже недвижимости на сайте "Авито". Собственник дома в 65 квадратных метров с солидным земельным участком в центре Краснодара искал своего покупателя всего (!) за 100 тысяч рублей.

- Дело в том, что у отца был обыкновенный кнопочный аппарат. Компьютером пользоваться он не умел, - значит кто-то выставил это объявление за него.

Более того, в доме у отца осталась целая семья кроликов и любимая собака. После смерти жены она была отрадой ему.

- Он не мог вот так уйти и оставить их без присмотра, это было исключено. Пса он бы никогда не бросил, - продолжает Виталина. - И он вообще никогда не пропадал, никогда.

В объявлении о продаже дома за смешные деньги указан номер пропавшего мужчины. Но он недоступен

Молодая женщина предполагает, что слабостью ее отца - Валерия Дударева могли воспользоваться так называемые черные риэлторы. По адресу, где жил пропавший мужчина, тянутся вереницы покупателей. Но продавца не находят.

Возможно, слух о том, что родные объявили Валерия в розыск, мог спугнуть преступников.

- На ресурсе с объявлением сохраняется дата его подачи. И оно появилось там 19 июля, то есть после того, как отец пропал, - говорит Виталина.

В последний раз он созванивался с дочерью 12 июля. А спустя некоторое время соседка сообщила, что давно не видела Валерия. С того самого момента, когда он уехал на неизвестной машине с людьми неславянской наружности.

- Мы подали заявление в полицию. Нам сказали, что отец теперь в федеральной разыскной картотеке. Но объявление на "Авито" по-прежнему висит. Правда, телефон недоступен, - продолжает дочь Дударева.

Напомним, к поиску Валерия Дударева подключились уже и волонтеры "Лиза Алерт". Если вы увидели на улицах кубанской столицы или где бы то ни было мужчину среднего роста (170 см), с короткими черными с сединой волосами и большими карими глазами, сообщите в полицию. Из особых примет — щель между зубами.

Во что был одет Валерий Дударев, неизвестно.

Поисковики «Лиза Алерт» просят сообщать любую информацию о Валерии Дудареве по телефону 8(800)700-54-52 или по номеру 112.