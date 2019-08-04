2019-08-04T16:40:08+03:00
Происшествия

На Кубани в аварии с микроавтобусом и легковушкой пострадали 8 человек

Среди них были дети [фото, видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МВД по краюФото: ГУ МВД по краю
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Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло в районе 39-го километра автодороги Кубанская – Саратовская около 12:00.

Фото: ГУ МВД по краю

Фото: ГУ МВД по краю

- По уточненным данным, столкнулись машина марки Kia Rio, за рулем которой находилась 31-летняя местная жительница, и микроавтобус Volkswagen. Им управлял 36-летний мужчина из Апшеронска. Точные обстоятельства аварии устанавливаются, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по краю

Фото: ГУ МВД по краю

В результате ДТП больницу для проведения обследования доставлены водитель и четыре пассажира легковушки. Также в медучреждение поехали три человека, которые находились в микроавтобусе.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по краю, автобус был не рейсовый, он не перевозил людей по маршруту.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

В СМИ появилась информация о том, что среди пострадавших есть дети. Одна из девочек 4 лет находится в тяжелом состоянии. Ее экстренно доставили в Краснодар.

Авария под Горячим Ключом.Видео: instagram.com/krddtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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