2019-08-05T13:35:55+03:00
Общество

На автовокзал «Южный» в Краснодаре вернули часть краевых маршрутов

После публикации в «Комсомолке», где мы испытывали удобство пассажирских перевозок, власти решили их еще раз пересмотреть
Евгения ОСТРАЯ
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Автовокзал "Южный"Автовокзал "Южный"
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Новшество начало действовать с понедельника, 5 августа. Теперь автобусы, курсирующие в Краснодар из Северского района и обратно, вновь поедут с автовокзала «Южный».

- Это все населенные пункты, кроме поселка Черноморский, - сообщили «КП» - Кубань» на автовокзале.

Транспорт до Черноморки оставили на приколе у автовокзала Краснодар-1.

Напомним, эти изменения произошли в связи с закрытием Яблоновского моста для пассажирского и грузового автотранспорта. Такое решение жители Краснодарского края, ежедневно въезжающие в кубанскую столицу на работу, учебу и по инстанциям краевого уровня восприняли стоически. Пару недель профильное краевое министерство при взаимодействии с соседним в Адыгее решали, как разведут ежедневный поток пассажирских автобусов и маршруток из Новороссийска, Геленджика, Анапы, Абинска и целого перечня станиц Северского района. По узким улицам полуспальных районов пустили чадящие «икарусы» с экзотическими табличками под стеклом. А мы решили проверить, каково это теперь — каждый день приезжать в Краснодар.

Несколько дней подряд мы безуспешно пытались выехать из города в вечерний час пик. А по итогам злоключений попросили профильное министерство еще раз тщательно проанализировать выбранную траекторию маршрутов. И судя по всему, в верхах к «Комсомолке» прислушались.

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«Комсомолка» испытала удобство пассажирских перевозок по краю на себе [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

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