В Новороссийске собрались ремонтировать дороги не в туристический сезон

Как лето – так ремонт трасс к морю! Туристы, которые из-за этого часами простаивают в пробках, постоянно негодуют – неужели нельзя приводить дороги в порядок в другое время года? Недавно и жители Новороссийска вместе с отдыхающими тут туристами пожаловались, что не могут быстро добраться в Геленджик и обратно. Из-за ремонта дорог в городе-герое заторы достигли 9-10 баллов по шкале Яндекса.

По иронии судьбы ремонт улицы Магистральной в Новороссийске совпал с врезкой трубопровода из Неберджаевского водохранилища на соседней улице Судостальской. Работы нужно было срочно закончить, иначе 3500 человек остались бы без воды до осени. Поэтому на Магистральной скопилась пробка почти до улицы Мира. И когда терпение народа лопнуло, вдруг власти Новороссийска заявили, что ремонтировать проезжие части будут в межсезонье! Правда, только в следующем году.

- Аукционы работы по проекту «Безопасные и качественные дорогие» уже размещены. Так что это позволит приступить к ремонту в межсезонье и закончить его до начала курортного сезона, чтобы жители города и гости не стояли в пробках, - сообщили в мэрии города-героя.

Почему власти не предусмотрели пробки в разгар сезона и не провели аукцион раньше, нам не ответили.

Если в Краснодаре в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проезжие части делают ночью, а тротуары - днем, то в Новороссийске круглосуточно ремонтируют все. И закончить все ремонты планируют до октября. А приводить в порядок улицу Магистральную в Новороссийске будут до 25 августа.