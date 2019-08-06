Краснодар – Порту 7 августа 2019: прогноз на матч Лиги Чемпионов

7 августа футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории сыграет в Лиге Чемпионов. В рамках третьего квалификационного раунда турнира «быки» сразятся с «Порту». Матч состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 20:00 по московскому времени. Ответная встреча в Португалии пройдет 13 августа.

Российскому клубу достался самый сильный соперник из возможных на этой стадии. «Порту» - входит в число самых титулованных клубов Европы. Он дважды выигрывал трофей европейских чемпионов, дважды - трофей Лиги Европы, 28 раз становился чемпионом Португалии и множество раз завоевывал национальные Кубок и Суперкубок.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

«Краснодар» и «Порту» сыграют впервые. Более того, «быки» ни разу не играли с клубами из Португалии. А вот у «Порту» есть большая история встреч с российскими клубами – ЦСКА, «Спартаком», «Зенитом» и «Локомотивом». В 14 таких матчах «драконы» побеждали 8 раз, еще 4 мачта закончились вничью, и только «Зенит» смог дважды обыграть «Порту». Общая разница в противостоянии не в пользу россиян – 25:11.

ФОРМА

«Краснодар» уже провел четыре матча в РПЛ, уступив на старте «Ахмату», обыграв «Уфу» и «Сочи», а также поделив очки с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. «Быки» существенно обновились и продолжают налаживать командную игру. Ее важным элементом должен стать новичок Реми Кабелла, прибывший из «Сент-Этьена». Пока француз провел только один матч за «Краснодар».

Для «Порту» игра в Краснодаре станет первой официальной в новом сезоне. Во время подготовки португальцы сыграли четыре матча, выиграв у «Фулхэма», «Бетиса» и «Хетафе». Последняя встреча с «Монако» Александра Головина завершилась минимальным поражением «Порту». Состав команды тоже претерпел серьезные изменения - команду покинули полтора десятка игроков, в том числе и лидеры - в «Реал» ушел Милитао, а Фелипе в «Атлетико». Из приобретений – экс-спартаковец Зе Луиш, японский хавбек Сея Накадзима и колумбийцы Луис Диас, Матеус Урибе.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ КРАСНОДАР - ПОРТУ

Букмекеры оценивают шансы обеих команд равными. Коэффициент на победу «Краснодара» или «Порту» - 2,7, на ничью – 3,2.

На стороне «Порту» многолетний еврокубковый опыт. На стороне «быков» - игровая практика в новом сезоне и поддержка трибун. «Краснодар» хорошо играет на домашней арене, в прошлом сезоне здесь были биты «Севилья» и «Стандард», вничью закончились встречи с «Байером» и «Валенсией».

Прогноз на матч Лиги Чемпионов Краснодар - Порту: Краснодар не проиграет Порту 7 августа.