Футболисты «Порту» прибыли в Краснодар на огромном самолете

На Кубань прибыли футболисты «Порту», которые сразятся с «Краснодаром» в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов 7 августа.

Этот матч станет для «быков» первым в истории в самом престижном клубном турнире Европы. А «Порту» - неотъемлемая часть истории Лиги Чемпионов, в 2004-м году португальский клуб завоевывал трофей, нынешний розыгрыш станет для них уже 24-м.

ФК "Порту" прибыл в Краснодар. R ssia #FCPorto #UCL #FCKFCP https://t.co/wQlUOhT8sB

«Порту» прибыл в Краснодар поздним вечером 4 августа на огромном самолете Airbus A340, это довольно редкий борт для воздушной гавани краевого центра.

southairports ФК "Порту" прилетел в Краснодар

- Международный аэропорт Краснодар принял воздушное судно Airbus A340 с футболистами ФК «Порту», которые прибыли для участия в матче Лиги чемпионов с ФК «Краснодар». Напомним, что воздушная гавань кубанской столицы имеет опыт работы по обслуживанию специальных международных рейсов. В 2018 году в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA в аэропорту Краснодара встретили Сборную Испании, прибывшую на воздушном судне Boeing 787-9 Dreamliner, - сообщили в компании, управляющей аэропортом Краснодара.

После прилета португальцы заселились в отель в центре города на улице Красной у пересечения с улицей Мира.

ФК "Порту" заселился в отель в центре Краснодара. Instalados. At amanh . #FCPorto #UCL #FCKFCP https://t.co/aUo3HWpzKj

В 17:45 главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау даст предматчевую пресс-конференцию, а в 18:30 футболисты гостей проведут тренировку на стадионе «Краснодар». «Быки» же будут готовиться к ответственному матчу на базе «Четук».

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов «Краснодар» - «Порту» состоится 7 августа и начнется в 20:00 по московскому времени. Ответная встреча в Португалии пройдет 13 августа.

Для «Порту» Краснодар станет третьим городом России в истории. В прошлом португальцы уже играли с московскими клубами «Спартаком», «Локомотивом» и ЦСКА, а также петербургским «Зенитом».

В 14 матчах против российских команд португальский коллектив одержал 8 побед, 4 раза сыграл вничью и 2 раза уступил с общей разницей мячей 25:11 в свою пользу. Выигрывал у «Порту» только «Зенит». В прошлом сезоне «Локомотив» в групповом этапе Лиги Чемпионов дважды уступил португальцам с общим счетом 7:2.

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