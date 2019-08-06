Пропавшего Валерия Дударева, чей дом кто-то выставил на продажу за 100 тысяч рублей в центре Краснодара, нашли

В Краснодаре полиция нашла пропавшего 55-летнего Валерия Дударева. Известно, что 16 июля мужчина вышел из своего дома на улице Кузнечной, 292, сел в чью-то машину и уехал в неизвестном направлении.

- Пока никаких подробностей не сообщили, - поделилась с "КП" - Кубань" дочь мужчины Виталина Каргина. - Соседка говорит, что он сильно избит.

Правда, позже в полиции заявлять о насилии над собой Дударев не стал.

- Полицейские нашли мужчину у его дома, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УВД по Краснодару. - Он рассказал, что все это время находился с приятелем в районе улицы Красных Партизан.

Прямо сейчас, мужчина дает показания по поводу принуждения продать дом с земельным участком в центре Краснодара за 100 тысяч рублей. Объявление на сайте "Авито" появилось уже после исчезновения Валерия.

Напомним, дочь краснодарца предположила, что слабостью ее отца (он запил, когда умерла жена) могли воспользоваться так называемые черные риэлторы. По адресу, где жил пропавший мужчина, тянутся вереницы покупателей. Но продавца не находят.

Объявление появилось после пропажи Валерия

Возможно, слух о том, что родные объявили Валерия в розыск, мог спугнуть преступников.

- На ресурсе с объявлением сохраняется дата его подачи. И оно появилось там 19 июля, то есть после того, как отец пропал, - говорит Виталина.

В последний раз он созванивался с дочерью 12 июля. А спустя некоторое время соседка сообщила, что давно не видела Валерия. С того самого момента, когда он уехал на неизвестной машине с людьми неславянской наружности.

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