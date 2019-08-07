2019-08-07T10:21:41+03:00
Происшествия

Сотрудница полиции Краснодара пришла на работу под наркотиками

Инспектора отдела информационного обеспечения штаба могут уволить после того, как пройдёт служебная проверка
Ольга ШАХОВА@olgakomsomolka
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Девушку могут уволить из органов по отрицательным мотивамДевушку могут уволить из органов по отрицательным мотивам
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Семь лет Анна Андрющенко работала в полиции, а последний год старлей внутренней службы трудилась в должности инспектора отдела информационного обеспечения штаба МВД Краснодара. То есть к ней стекалась вся информация об обстановке в городе и уже она должна была сообщать об этом в соответствующие отделы. Это не пресс-служба, а закрытый отдел в штабе полиции.

В этой должности Анна работала до тех пор, пока в один прекрасный день 26-летняя сотрудница полиции не явилась на службу в странном виде. Взгляд стеклянный, речь -несвязанная. Она сидела в своем кабинете, пока ее не заметил руководитель - подполковник, начальник штаба Управления МВД Краснодара. Свою подчиненную в состоянии опьянения он и отправил пройти медицинское освидетельствование.

Анализы Анна Андрющенко сдала 18 июля, а уже через шесть дней пришли результаты.

- По результатам медицинского освидетельствования установлено состояние опьянения, - рассказала сайту «КП»-Кубань» источник в полиции Краснодарского края. - В анализах обнаружены: мефедрон, меткатинон, метилэфедрин.

Дело сотрудницы полиции, которая пришла на работу под наркотиками, взял под свой личный контроль начальник МВД Краснодара Дмитрий Остапенко. Он поручил провести служебную проверку, по результатам которой Анну Андрющенко могут уволить из органов по отрицательным мотивам.

КОММЕНТАРИЙ МВД

-В настоящее время по данному факту в Управлении МВД России по городу Краснодару назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшем прохождении указанного сотрудника службы в органах внутренних дел, - сказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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