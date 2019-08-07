После потери первого ребенка родители мальчика-маугли прятали его от врачей

35-летняя Екатерина и 40-летний Олег Трофимовы (имя и фамилия изменены - Авт.) переехали в сочинский поселок Лоо два года назад из Москвы. В ноябре 2017-го семья заселилась в частный дом, который они сняли у хозяина.

Молодые люди познакомились больше пяти лет назад. На тот момент у мужчины была рекламная компания, а женщина занималась фотопечатью. Они начали сотрудничать. В какой-то момент молодые люди поняли, что между ними пробежала искра. Они практически не отходили друг от друга - работали, отдыхали всегда вместе.

Вскоре пара поженилась и сменила сферу своей деятельности. По словам Екатерины, увлекавшейся экстрасенсорикой, у Олега был дар - видеть будущее. Сама женщина уверяет, что может работать с энергетикой человека, оздоравливая его организм. В итоге, Трофимовы стали проводить мотивационные коучинги, предлагали снять и порчу. Например, с проклятиями и приворотами они готовы были разобраться за 5000 рублей. Такую сумму они брали за 1 сеанс - как правило, чтобы добиться результата, требовалось гораздо больше. Так супруги и зарабатывали на жизнь.

Супруги вот уже не первый год занимаются духовными практиками.

Летом 2018-го Екатерина узнала, что беременна. Вот только наблюдаться у врачей она отказывалась. Более того, рожать решила дома, без врачей и медсестер. Свое решение правоохранителям пара объяснила просто - врачам медикам они не доверяли и просто не видели в них надобности.

- У меня был плохой жизненный опыт, связанный с врачами. Я потеряла ребенка, когда была на втором месяце беременности, - с грустью в голосе говорила женщина.

Потому в этот раз Екатерина решила, что сможет справиться со всем сама.

В течение всей беременности Екатерина ни разу не обратилась к врачу.

25 апреля 2019 года у женщины начались схватки. Вместе с мужем они подготовили все необходимое для родов дома.

- Постелили чистую постель, налили чистую воду в ванну, купили антисептик, пеленки, весы. Появиться на свет Матвею помогал сам мужчина, - рассказывает «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - По словам пары, роды прошли хорошо, с ребенком все было в порядке, каких-либо видимых повреждений у него не было.

Малыша они кормили только грудным молоком, были уверены - что так для него будет лучше. А самого Матвея на учет не поставили. По документам, ребенка просто не существовало.

- Мы не видели в этом никаких проблем, да и нужным не считали, - сказали супруги на допросе.

И все, по их мнению было хорошо, пока 23 июня около полудня Матвей впал в полусонное состояние. А когда просыпался, срыгивал молоко и опять засыпал... Спал много - почти 16 часов в сутки. Когда просыпался, мама вновь дала ему грудь, но малыш снова срыгнул.

- А потом малыш стал худеть, резко сбросил вес. Температуры у него не было, мы не чувствовали, - отвечала на вопросы правоохранителей Екатерина.

Спустя два дня состояние мальчика ухудшилось, он стал часто плакать. Лишь тогда родители решили, что надо ехать в больницу. Отвезли его в дагомыскую «инфекционку». Там крохе поставили капельницу, но, лишь увидев Матвея, врачи перевели его в Центр охраны материнства и детства города в тяжелейшем состоянии. 2-месячного ребенка отвезли в реанимационное отделение, там его подключили к датчикам, положили под аппарат жизнеобеспечения.

Под аппаратами жизнеобеспечения ребенок находился больше недели.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- У ребенка случился инсульт. Состояние малыша было крайне тяжелым. Он находился на искусственной вентиляции легких, - рассказывают «КП» - Кубань» в больнице. - Тяжесть его состояния была обусловлена еще и тем, что у малыша было сильное истощение, поражение головного мозга, кома 2-3 степени.

За жизнь 2-месячного Матвея врачи сочинской больницы боролись до последней минуты. Но сердце малыша все-таки не выдержало — 3 июля мальчик скончался, так и не придя в сознание.

Начались проверки, выяснения всех обстоятельств. Правоохранители почти месяц шерстили медицинскую документацию.

- После вскрытия стало ясно, что Матвей страдал вялотекущей формой инфекции с проявлением тяжелой формы дистрофии органов, общей гипотрофией и патологией иммунной системы, - продолжает источник в правоохранительных органах. - Также было установлено внутримозговое кровоизлияние с прорывом крови в желудочки мозга и развитием отека, мозговой комой. Все это и стало непосредственной причиной смерти Матвея.

Теперь на родителей погибшего мальчика собираются завести уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Если их признают виновными, то по закону им грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года. Не исключено, что их могут посадить в тюрьму на тот же срок.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В сочинской больнице от инсульта умер ребенок-маугли

Малыш появился на свет 25 апреля 2019 года. Роды принимал Олег. Ребенка они кормили грудным молоком, на учет в поликлинику не поставили. По документам, ребенка просто не существовало (читайте далее)