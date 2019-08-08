Источник «КП»: Отвечать за смерть детей и травмы пассажиров будет водитель автобуса, упавшего в пропасть под Новороссийском

Следователи начали допрос подозреваемых и свидетелей страшной аварии под Новороссийском ночью, 7 августа, в которой погибли трое туристов из Челябинска. Ориентировочно в десять часов вечера экскурсионный автобус «Hyundai UNIVERSE SPACE LUXURY» внезапно съехал с трассы А 146 из Новороссийска в Анапу и врезался во внедорожник. Протаранив автомобиль челябинцев, он рухнул в пропасть. Следом с 20-метровой высоты полетел легковой автомобиль.

16-летний Илья и 9-летняя Соня С., а также 40-летняя Оксана Орлова. Все трое находились не в автобусе, а во внедорожнике «Фольксваген Touareg». От полученных травм они скончались на месте.

- Водитель легковушки 45-летний Константин Севастьянов, его супруга 43-летняя Лилия Севастьянова и 3-летняя Кира Орлова (дочь погибшей женщины) находятся в больнице с различными травмами, - сообщил "КП" - Кубань" источник. - У взрослых - черепно-мозговые и переломы ребер, у маленькой девочки еще и тупая травма живота.

Десятки автомобилей экстренных служб прибыли к месту трагедии фактически мгновенно. Возможно, благодаря этому все 40 пострадавших автобуса живы. Правда, травмы многих из них очень серьезные.

- У многих пассажиров рухнувшего автобуса черепно-мозговые травмы, разрывы внутренних органов, - рассказал источник "КП". - Сейчас специалисты со всего Краснодарского края спасают их в больницах.

Однако, к счастью, большинство из них медики готовятся выписать. Это жители Московской области, Удмуртии, Кубани и других регионов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724818" frameborder="0"></iframe> ДТП с участием пассажирского автобуса под Новороссийском Видео: СК России.

- В горбольнице Новороссийска остаются 40 пострадавших в ДТП с участием экскурсионного автобуса и «Фольксвагена Туарег». Врачи провели 13 экстренных операций, - прокомментировали в минздраве региона. - Врачам удалось стабилизировать состояние абсолютного большинства пациентов после ДТП в Новороссийске. После дневного обхода для нескольких пациентов, здоровье которых больше не вызывает опасений, будет решаться вопрос о выписке из стационара, - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Автобус протаранил внедорожник и утянул его с собой в пропасть

Еще четверо пациентов переведены реанимобилями и вертолетами санавиации на лечение в Краснодар.

В жуткой аварии выжил и водитель автобуса 42-летний Роман Поляков. У мужчины травмы головы и он тоже находится в больнице.

Однако в отношении него и предприятия-перевозчика уже возбуждено уголовное дело по двум статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Схема аварииФото: Наиль ВАЛИУЛИН

- Автобус марки «Hyundai UNIVERSE SPACE LUXURY», принадлежащий Федеральному бюджетному лечебно-профилактическому учреждению «Санаторий «Эллада» двигался по проезжей части автодороги «Новороссийск-Керченский пролив» в направлении от села Владимировка Новороссийска Краснодарского края в сторону поселка Верхнебаканский на участке 16 км указанной автодороги, при невыясненных следствием обстоятельствах, столкнулся с автомобилем марки «Фольксваген Touareg», двигавшимся из поселка в сторону Анапы. Водитель автобуса, предварительно, не справился с управлением и столкнулся с металлическим ограждением проезжей части дороги, повредив его, после чего перевернулся и упал в обрыв, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Руководство анапского санатория "Эллада", которому принадлежал автобус, уже вызвано на допрос.