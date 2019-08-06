Под Новороссийском с обрыва упал экскурсионный автобус: больше 40 пострадавших, есть погибшие

Экскурсионный автобус, принадлежащий санаторию «Эллада» рухнул с обрыва. Предварительно в нем находилось 40 человек.

- На данный момент известно как минимум о 38 пострадавших пассажирах, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в МЧС Краснодарского края.

Сам автобус упал с обрыва высотой около 10 метров. На месте работает полиция и спасатели.

Автобус рухнул с обрыва. Фото:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724739" frameborder="0"></iframe> Под Новороссийском с обрыва упал автобус.

В больницы с места ЧП увезли 30 взрослых и 11 детей. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Полицейские работают на месте аварии.

- Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть около 22:00. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и руководство кубанской полиции, - сообщили сайту "КП"-Кубань" в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Touareg столкнулся с автобусом Hyundai, после чего автобус допустил съезд в обрыв. Предварительно трое погибших. Все они - пассажиры легкового автомобиля Volkswagen Touareg. Это женщина и двое детей. Водитель 1974 года рождения в состоянии средней тяжести госпитализирован.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724740" frameborder="0"></iframe> Под Новороссийском рейсовый автобус свалился с обрыва после ДТП.

В МЧС региона сообщили, что часть пострадавших увозят в больницу поселка Верхнебаканский, а тех, кто не получит травмы, отправляют в пункт временно размещения по улице Ленина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724747" frameborder="0"></iframe> В результате аварии в Новороссийске около 40 человек получили ранения.

Тем временем дело под личный контроль взял губернатор Кубани.

Под Новороссийском с обрыва упал экскурсионный автобус.Под Новороссийском с обрыва упал экскурсионный автобус

- В крае создан оперативный штаб в связи с аварией под Новороссийском, его возглавил вин-губернатор Андрей Алексеенко, он находится на месте ЧП, - пояснили в администрации Краснодарского края. - Помощь пострадавшим оказывают более 30 бригад скорой медицинской помощи, к приему пациентов готовы все ближайшие больницы.