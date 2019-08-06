Под Новороссийском с обрыва упал экскурсионный автобус: больше 40 пострадавших, есть погибшие
Экскурсионный автобус, принадлежащий санаторию «Эллада» рухнул с обрыва. Предварительно в нем находилось 40 человек.
- На данный момент известно как минимум о 38 пострадавших пассажирах, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в МЧС Краснодарского края.
Сам автобус упал с обрыва высотой около 10 метров. На месте работает полиция и спасатели.
Автобус рухнул с обрыва. Фото:
Под Новороссийском с обрыва упал автобус.
В больницы с места ЧП увезли 30 взрослых и 11 детей. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.
Полицейские работают на месте аварии.
- Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть около 22:00. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и руководство кубанской полиции, - сообщили сайту "КП"-Кубань" в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Touareg столкнулся с автобусом Hyundai, после чего автобус допустил съезд в обрыв. Предварительно трое погибших. Все они - пассажиры легкового автомобиля Volkswagen Touareg. Это женщина и двое детей. Водитель 1974 года рождения в состоянии средней тяжести госпитализирован.
Под Новороссийском рейсовый автобус свалился с обрыва после ДТП.
В МЧС региона сообщили, что часть пострадавших увозят в больницу поселка Верхнебаканский, а тех, кто не получит травмы, отправляют в пункт временно размещения по улице Ленина.
В результате аварии в Новороссийске около 40 человек получили ранения.
Тем временем дело под личный контроль взял губернатор Кубани.
Под Новороссийском с обрыва упал экскурсионный автобус.Под Новороссийском с обрыва упал экскурсионный автобус
- В крае создан оперативный штаб в связи с аварией под Новороссийском, его возглавил вин-губернатор Андрей Алексеенко, он находится на месте ЧП, - пояснили в администрации Краснодарского края. - Помощь пострадавшим оказывают более 30 бригад скорой медицинской помощи, к приему пациентов готовы все ближайшие больницы.
В Новороссийске машина и рейсовый автобус упали с обрыва.
ИСТОЧНИК KP.RU
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