Минздрав: прооперировано 13 пострадавших в ДТП с автобусом, в больницах остаются 44 человека

44 человека доставлены в больницы после аварии с участием пассажирского автобуса у поселка Верхнебаканский на Кубани. Он столкнулся с Volkswagen Touareg и сорвался в обрыв на горной дороге.

Место ДТП с автобусом под Новороссийском

Погибли пассажиры легкового автомобиля – женщина и двое детей, 45-летний водитель в состоянии средней тяжести госпитализирован. Четверых пассажиров автобуса переведут на лечение в Краснодар.

- После ДТП с автобусом в Новороссийске госпитализировано 44 человека, более десяти из них дети. 13 пациентов экстренно прооперированы. После консультаций с краевыми бригадами санавиации было принято решение о переводе трех человек на лечение в НИИ-ККБ1 министерства здравоохранения Краснодарского края. Реанимобилями они доставляются в Краснодар. После стабилизации состояния в течение дня планируется перевод еще одного ребенка вертолетом санавиации в Детскую краевую клиническую больницу, - сообщили в пресс-службе минздрава Кубани.

Медики оказывают помощь пострадавшим

Работает горячая линия психологической помощи по телефону 8 (8617) 61-25-08.

В причинах и обстоятельствах страшной аварии разберется следствие. Уже возбуждено уголовное дело.

- Движение на участке на момент ДТП осуществлялось в штатном режиме: ограничения движения отсутствовали, дорожные работы не проводились. Дорожное полотно в месте ДТП отвечает требованиям эксплуатационного состояния: покрытие было сухим, чистым, отсутствовали разливы ГСМ, рядом расположен пост ГИБДД, участок освещен, — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».