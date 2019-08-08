2019-08-08T01:35:02+03:00
Происшествия

Все погибшие в аварии с экскурсионным автобусом под Новороссийском – пассажиры иномарки

Это женщина и двое детей
Варвара ДЫМ
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Автобус улетел в обрывАвтобус улетел в обрыв
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Стало известно о погибших в результате аварии, в которую попал экскурсионный автобус под Новороссийском. По версии правоохранительных органов, автомобиль Volkswagen Touareg столкнулся в районе поселка Верхнебаканский под Новороссийском с экскурсионным автобусом Hyundai. Удар был такой силы, что оба транспорта улетели в обрыв.

Людей из автобуса вытаскивали спасатели. На месте аварии работали и 30 машин скорой медицинской помощи, они увозили пострадавших в больницы. И вот стало известно о количестве погибших в аварии.

- Это пассажиры легкового автомобиля Volkswagen Touareg, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Погибла женщина и двое детей. 45-летний водитель находится в больнице в состоянии средней тяжести.

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На месте аварии с экскурсионным автобусом, которая случилась в 22:00 7 августа работают полицейские, спасатели и 30 бригад скорой помощи. В районе поселка Верхнебаканский под Новороссийском автомобиль столкнулся с экскурсионным автобусом Hyundai и оба улетели в обрыв (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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