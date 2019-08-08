В Новороссийске создан оперативный штаб после аварии с автобусом
На месте аварии с экскурсионным автобусом, которая случилась в 22:00 7 августа работают полицейские, спасатели и 30 бригад скорой помощи. В районе поселка Верхнебаканский под Новороссийском автомобиль Volkswagen Touareg столкнулся с экскурсионным автобусом Hyundai и оба улетели в обрыв.
Предварительно 2 человека погибли на месте, 27 взрослых и 11 детей доставлены в больницу.
А тем временем на месте ЧП создан оперативный штаб, который возглавил первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко. Он сейчас находится на месте происшествия. А все ближайшие больницы готовы принять пострадавших. Если будет необходимость, людей готовы отправит в Краснодар.
В Новороссийске машина и рейсовый автобус упали с обрыва.
Кроме того, в крае открыли горячую линию медико-психологической помощи - 8 (8617) 61-25-08.
ИСТОЧНИК KP.RU
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