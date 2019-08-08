Опубликован список пострадавших в ДТП под Новороссийском

Стало известно, кто пострадал в аварии с автобусом под Новороссийском. Все они приехали из разных регионов России: это жители Краснодарского края, Московской области, Удмуртии и других.

Напомним, в больницы с места ЧП увезли 44 человека, из них более десяти - дети. Врачи оценивают состояние большинства как средней тяжести. Есть и получившие тяжелые травмы. Медики провели 13 операций, троих пациентов переведут в Краснодар, задействована санитарная авиация.

Сам автобус принадлежит анапскому санаторию «Эллада». Однако во время аварии, по некоторым данным, среди пассажиров постояльцев здравницы не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724740" frameborder="0"></iframe> Под Новороссийском рейсовый автобус свалился с обрыва после ДТП.

- Известно, что трое погибших - уроженцы Челябинской области. В момент ДТП они находились во внедорожнике Volkswagen Touareg: это были женщина и двое детей, - сообщает «КП» - Кубань» источник в экстренных службах региона. - 45-летний водитель иномарки госпитализирован.

Есть информация, что в момент ДТП во внедорожнике находились 6 человек.

Схема ДТП с автобусом под НовороссийскомФото: Наиль ВАЛИУЛИН

КОНКРЕТНО

Список пострадавших в ДТП:

1. Абрамова Кристина, 23 года

2. Алексанкина Жанна, 47 лет

3. Алексанкина Анна, 13 лет

4. Алеханов Александр, 42 года

5. Анисимов Максим, 28 лет.

6. Архипов Сергей, 23 года

7. Архипова Татьяна, 29 лет

8. Бонко Кира, 7 месяцев

9. Васева Лидия, 59 лет

10. Голдбоев Антон, 6 лет

11. Голдбоева Екатерина, 37 лет

12. Гусева Ирина, 17 лет

13. Гусева Валентина, 41 год

14. Гусев Дмитрий, 42 года

15. Ерденов Даниил, 21 год

16. Журавлев Анатолий, 20 лет

17. Каменда Андрей, 10 лет

18. Карелина Вера, 56 лет

19. Корчагин Алексей, 37 лет

20. Корчагина Юлия, 29 лет

21. Краснодубровский Егор, 27 лет

22. Малышева Оксана, 35 лет

23. Мартинсон Марина, 36 лет

24. Миронова Елена, 12 лет

25. Миронова Людмила, 6 лет.

26. Сафонов Артем, 12 лет

27. Сафонова Светлана, 40 лет

28. Сафонов Даниил, 13 лет

29. Севастьянов Константин, 44 года

30. Севастьянова Лилия, 43 года

31. Симанова Алена, 36 лет

32. Скоб Людмила, 38 лет

33. Скоб Анастасия, 12 лет

34. Смирнова Наталья, 47 лет

35. Сулиманова Светлана, 43 года

36. Тарасов Владимир, 66 лет

37. Труфанова Светлана, 26 лет

38. Чернова Татьяна, 17 лет

Напомним, Следком возбудил уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля "Фольксваген Таурег" и пассажирского автобуса "Хендай" на автодороге "Новороссийск-Керчь" по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), - сказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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