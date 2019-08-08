По факту ДТП под Новороссийском возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг детям
Экскурсионный автобус, принадлежащий санаторию «Эллада», столкнулся с иномаркой под Новороссийском 7 августа в 22:00. Удар был такой силы, что оба транспорта улетели в обрыв на 10 метров. В салоне автобуса находилось более 40 человек.
Место происшествия
Пассажиров вытаскивали спасатели, после чего они передавали их медикам. 44 человека доставлены в больницы после аварии. Более десяти из них дети. 13 пациентов экстренно прооперировали. Также трех человек переведут на лечение в НИИ-ККБ1 министерства здравоохранения Краснодарского края. Среди же пострадавших жители не только Краснодарского края, но и Московской области, Удмуртии.
Трое погибших в аварии с автобусом под Новороссийском - жители Челябинска. Всего в иномарке было шесть человек. Это семейная пара с двумя детьми и их знакомая с ребенком.
Комментарий старшего помощника руководителя СКР по Краснодарскому краю Эллы Тюковой.Видео: СУ СК РФ по краю
В Новороссийске развернули оперативный штаб, в который стекалась вся информация о ЧП. А также здесь заработала горячая линия медико-психологической помощи.
Место происшествия
Следком Кубани возбудил уголовное дело по факту дорожно- транспортного происшествия с участием автомобиля «Фольксваген Тауре» и пассажирского автобуса «Хендай» по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
Под Новороссийском с обрыва упал автобус.
- Также добавилась ст. 238 УК РФ п. «б» ч.2 (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU
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