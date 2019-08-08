По факту ДТП под Новороссийском возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг детям

Экскурсионный автобус, принадлежащий санаторию «Эллада», столкнулся с иномаркой под Новороссийском 7 августа в 22:00. Удар был такой силы, что оба транспорта улетели в обрыв на 10 метров. В салоне автобуса находилось более 40 человек.

Место происшествия

Пассажиров вытаскивали спасатели, после чего они передавали их медикам. 44 человека доставлены в больницы после аварии. Более десяти из них дети. 13 пациентов экстренно прооперировали. Также трех человек переведут на лечение в НИИ-ККБ1 министерства здравоохранения Краснодарского края. Среди же пострадавших жители не только Краснодарского края, но и Московской области, Удмуртии.

Трое погибших в аварии с автобусом под Новороссийском - жители Челябинска. Всего в иномарке было шесть человек. Это семейная пара с двумя детьми и их знакомая с ребенком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="2224" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724785" frameborder="0"></iframe> Комментарий старшего помощника руководителя СКР по Краснодарскому краю Эллы Тюковой.Видео: СУ СК РФ по краю

В Новороссийске развернули оперативный штаб, в который стекалась вся информация о ЧП. А также здесь заработала горячая линия медико-психологической помощи.

Место происшествия

Следком Кубани возбудил уголовное дело по факту дорожно- транспортного происшествия с участием автомобиля «Фольксваген Тауре» и пассажирского автобуса «Хендай» по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724739" frameborder="0"></iframe> Под Новороссийском с обрыва упал автобус.

- Также добавилась ст. 238 УК РФ п. «б» ч.2 (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.