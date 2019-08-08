В Новороссийске возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием экскурсионного автобуса

Авария случилась 7 августа в 22:00 в районе посёлка Верхнебаканского, что под Новороссийском. Легковой автомобиль столкнулся в экскурсионным автобусом, в салоне которого находилось больше 40 пассажиров. Удар был такой силы, что оба транспорта улетели в обрыв на 10 метров.

Пассажирам автобуса помогали выбраться из салона спасатели. Они вытаскивали людей и передавали их медикам. Больше 30 взрослых и 11 детей доставили в местную больницу. В Новороссийске развернули оперативный штаб, в который стекалась вся информация о ЧП. А также здесь заработала горячая линия медико-психологической помощи.

В половину второго ночи все спасательные работы были завершены.

Под Новороссийском с обрыва упал экскурсионный автобус.Под Новороссийском с обрыва упал экскурсионный автобус

– Все пострадавшие доставлены в первую городскую больницу Новороссийска, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - К ликвидации последствий ЧП было привлечено 149 человек личного состава, 55 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 человек личного состава, 4 единицы техники.

Есть в ДТП и погибшие. Это женщина и двое детей. Все они - пассажиры иномарки, которая столкнулась с автобусом.

А тем временем Следком возбудил уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по факту дорожно- транспортного происшествия с участием автомобиля "Фольксваген Таурег" и пассажирского автобуса "Хендай" на автодороге "Новороссийск-Керчь" по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.