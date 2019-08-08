Двое погибших детей и женщина в аварии с автобусом под Новороссийском были туристами из Челябинска

В страшной аварии под Новороссийском погибли двое детей и 40-летняя женщина. Они ехали отдыхать на море, когда на полной скорости в них врезался автобус "Хендай" с 40 пассажирами в салоне.

Автобус двигался из Новороссийска в Анапу, но не вошел в поворот и полетел под откос. У пассажиров Volkswagen Touareg, который ехал в то же время из Краснодара, шансов выжить при сильнейшем столкновении не было. Протараненный внедорожник тоже полетел с откоса.

Трое погибших в аварии с автобусом под Новороссийском - жители Челябинска. Всего в иномарке было шесть человек. Это семейная пара с двумя детьми и их знакомая с ребенком.

Напомним, экскурсионный автобус, принадлежащий санаторию «Эллада», столкнулся с иномаркой под Новороссийском 7 августа в 22:00. Удар был такой силы, что оба транспорта улетели в обрыв на 10 метров. В салоне автобуса находилось более 40 человек. Это жители Московской области, Удмуртии, Краснодарского края и других регионов.

Список пострадавших в ДТП:

1. Абрамова Кристина, 23 года

2. Алексанкина Жанна, 47 лет

3. Алексанкина Анна, 13 лет

4. Алеханов Александр, 42 года

5. Анисимов Максим, 28 лет.

6. Архипов Сергей, 23 года

7. Архипова Татьяна, 29 лет

8. Бонко Кира, 7 месяцев

9. Васева Лидия, 59 лет

10. Голдбоев Антон, 6 лет

11. Голдбоева Екатерина, 37 лет

12. Гусева Ирина, 17 лет

13. Гусева Валентина, 41 год

14. Гусев Дмитрий, 42 года

15. Ерденов Даниил, 21 год

16. Журавлев Анатолий, 20 лет

17. Каменда Андрей, 10 лет

18. Карелина Вера, 56 лет

19. Корчагин Алексей, 37 лет

20. Корчагина Юлия, 29 лет

21. Краснодубровский Егор, 27 лет

22. Малышева Оксана, 35 лет

23. Мартинсон Марина, 36 лет

24. Миронова Елена, 12 лет

25. Миронова Людмила, 6 лет.

26. Сафонов Артем, 12 лет

27. Сафонова Светлана, 40 лет

28. Сафонов Даниил, 13 лет

29. Севастьянов Константин, 44 года

30. Севастьянова Лилия, 43 года

31. Симанова Алена, 36 лет

32. Скоб Людмила, 38 лет

33. Скоб Анастасия, 12 лет

34. Смирнова Наталья, 47 лет

35. Сулиманова Светлана, 43 года

36. Тарасов Владимир, 66 лет

37. Труфанова Светлана, 26 лет

38. Чернова Татьяна, 17 лет

Следком расследует уголовное дело.

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