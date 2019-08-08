Пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском, получат страховые выплаты

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», ответственность владельца автобуса, который столкнулся с внедорожником под Новороссийском, была застрахована. А значит пострадавшие пассажиры автобуса имеют право на страховые выплаты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724739" frameborder="0"></iframe> Под Новороссийском с обрыва упал автобус.

- По данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в САО «ВСК», - сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс. - В страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем.

Напомним, в горбольнице Новороссийска остаются 40 пострадавших в ДТП с участием экскурсионного автобуса и «Фольксвагена Туарег». Врачи провели 13 экстренных операций. Также в ДТП погибли три человека, они были пассажирами внедорожника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724818" frameborder="0"></iframe> ДТП с участием пассажирского автобуса под Новороссийском Видео: СК России.

КОНКРЕТНО

Размеры выплат зависят от вида травмы и степени ее сложности.

- Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тысяч рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Национальном союзе страховщиков ответственности. - При этом минимальная травма – ушибы или ссадины – оценивается в тысячу рублей.

За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 миллионов рублей.

Схема ДТП с автобусом под НовороссийскомФото: Наиль ВАЛИУЛИН

ВАЖНО!

Чтобы получить страховые выплаты, потерпевшие пассажиры должны написать заявление в страховую компанию и предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

ЧТО НОВОГО

Появились фото автобуса, который сняли с обрыва после ДТП под Новороссийском

В течение 5 часов спасатели вытаскивали людей из автобуса и иномарки. Пассажиров с травмами передавали скорой. 44 человека были госпитализированы. А ранним утром 8 августа спасатели сняли с обрыва автобус. Начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров поделился фотографиями с места ЧП (читайте далее)

Источник «КП»: Отвечать за смерть детей и травмы пассажиров будет водитель автобуса, упавшего в пропасть под Новороссийском

Следователи начали допрос подозреваемых и свидетелей страшной аварии под Новороссийском ночью, 7 августа, в которой погибли трое туристов из Челябинска. Ориентировочно в десять часов вечера экскурсионный автобус «Hyundai UNIVERSE SPACE LUXURY» внезапно съехал с трассы А 146 из Новороссийска в Анапу и врезался во внедорожник. Протаранив автомобиль челябинцев, он рухнул в пропасть (читайте далее)