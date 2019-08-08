Пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском, получат страховые выплаты
Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», ответственность владельца автобуса, который столкнулся с внедорожником под Новороссийском, была застрахована. А значит пострадавшие пассажиры автобуса имеют право на страховые выплаты.
Под Новороссийском с обрыва упал автобус.
- По данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в САО «ВСК», - сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс. - В страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем.
Напомним, в горбольнице Новороссийска остаются 40 пострадавших в ДТП с участием экскурсионного автобуса и «Фольксвагена Туарег». Врачи провели 13 экстренных операций. Также в ДТП погибли три человека, они были пассажирами внедорожника.
ДТП с участием пассажирского автобуса под Новороссийском Видео: СК России.
КОНКРЕТНО
Размеры выплат зависят от вида травмы и степени ее сложности.
- Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тысяч рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Национальном союзе страховщиков ответственности. - При этом минимальная травма – ушибы или ссадины – оценивается в тысячу рублей.
За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 миллионов рублей.
Схема ДТП с автобусом под НовороссийскомФото: Наиль ВАЛИУЛИН
ВАЖНО!
Чтобы получить страховые выплаты, потерпевшие пассажиры должны написать заявление в страховую компанию и предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.
ЧТО НОВОГО
Появились фото автобуса, который сняли с обрыва после ДТП под Новороссийском
В течение 5 часов спасатели вытаскивали людей из автобуса и иномарки. Пассажиров с травмами передавали скорой. 44 человека были госпитализированы. А ранним утром 8 августа спасатели сняли с обрыва автобус. Начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров поделился фотографиями с места ЧП (читайте далее)
Источник «КП»: Отвечать за смерть детей и травмы пассажиров будет водитель автобуса, упавшего в пропасть под Новороссийском
Следователи начали допрос подозреваемых и свидетелей страшной аварии под Новороссийском ночью, 7 августа, в которой погибли трое туристов из Челябинска. Ориентировочно в десять часов вечера экскурсионный автобус «Hyundai UNIVERSE SPACE LUXURY» внезапно съехал с трассы А 146 из Новороссийска в Анапу и врезался во внедорожник. Протаранив автомобиль челябинцев, он рухнул в пропасть (читайте далее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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