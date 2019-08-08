Появились фото автобуса, который сняли с обрыва после ДТП под Новороссийском

В обстоятельствах ДТП с автобусом, которое случилось под Новороссийском, разбираются следователи. Напомним, авария произошла 7 августа в 22:00. Экскурсионный автобус, принадлежащий санаторию «Эллада», столкнулся с «Фольксвагеном Туарег». Удар был настолько сильный, что оба транспорта улетели в обрыв.

Фото: instagram.com/alekseioderov

В течение 5 часов спасатели вытаскивали людей из автобуса и иномарки. Пассажиров с травмами передавали скорой. 44 человека были госпитализированы.

Фото: instagram.com/alekseioderov

А ранним утром 8 августа спасатели сняли с обрыва автобус. Начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров поделился фотографиями с места ЧП.

Фото: instagram.com/alekseioderov

На кадрах видно, что автобус получил серьезные повреждения.

Фото: instagram.com/alekseioderov

- Вывезли автобус с места ДТП. Последствия аварии полностью устранены. Еще раз всем спасибо за содействие: медикам, полиции, спасателям "Кубань - Спас", простым людям, которые помогали поднимать раненых, - поблагодарил после бессонной ночи Алексей Одеров.

Фото: instagram.com/alekseioderov

На данный момент в горбольнице Новороссийска остаются 40 пострадавших в ДТП с участием экскурсионного автобуса и «Фольксвагена Туарег». Врачи провели 13 экстренных операций.

Напомним, Следком Кубани возбудил уголовное дело по факту дорожно- транспортного происшествия с участием автомобиля «Фольксваген Тауре» и пассажирского автобуса «Хендай» по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой края на контроль.

КСТАТИ

Опубликован список пострадавших в ДТП под Новороссийском

Стало известно, кто пострадал в аварии с автобусом под Новороссийском. Все они приехали из разных регионов России: это жители Краснодарского края, Московской области, Удмуртии и других (читайте далее)

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