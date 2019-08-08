Автобус, попавший в ДТП под Новороссийском, прошел техосмотр в июне

Экскурсионный автобус Huyndai Universe попавший в ДТП под Новороссийском, прошел техосмотр 20 июня 2019 года, у водителя были все необходимые разрешения. В день катастрофы он выполнял заказную перевозку из Анапы в Пшаду и обратно. Автобус принадлежит санаторию «Эллада» Федеральной налоговой службы, который находится в Анапе.

- Техосмотр был пройден 20 июня, автобус 2013-го года выпуска. С разрешениями и лицензией у владельцев автобуса было все в порядке, водитель проходил обучение. Сейчас идет следствие, Ространснадзор проводит проверку, - сообщил «КП-Кубань» заместитель руководителя управления госавтодорнадзора по Краснодарскому краю Леонид Бруяка.

Автобус санатория "Эллада" до аварии Фото: Игорь Торгачкин

Напомним, авария произошла на трассе под Новороссийском около поселка Верхнебаканский 7 августа в 22 часа. Экскурсионный автобус Huyndai Universe столкнулся с «Фольксвагеном Туарег», после чего оба автомобиля упали в обрыв. Погибли три пассажира легкового авто – женщина и двое детей. Еще 44 человека с разными травмами попали в горбольницу Новороссийска. Четверо переведены реанимобилями и вертолетами санавиации в Краснодар. Большинство пациентов уже готовятся к выписке.

Схема аварии с автобусом под НовороссийскомФото: Наиль ВАЛИУЛИН

В момент аварии дорога была освещена, движение проходило в штатном режиме.

- Ограничения движения отсутствовали, дорожные работы не проводились. Покрытие было сухим, чистым, отсутствовали разливы ГСМ, рядом расположен пост ГИБДД, участок освещен, технические средства организации дорожного движения отвечают требованиям действующего проекта организации дорожного движения, — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

ТТХ автобуса

Huyndai Universe Space Luxury

Год выпуска: 2013 год

Количество мест: 43+1

Количество дверей: 2

Длина: 11,78 м

Ширина: 2,5 м

Высота: 3,3 м

Снаряженная масса: 12,25 тонны

Максимальная масса: 16,5 тонны

Мощность двигателя: 380 л.с.

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В течение 5 часов спасатели вытаскивали людей из автобуса и иномарки. Пассажиров с травмами передавали скорой. 44 человека были госпитализированы. А ранним утром 8 августа спасатели сняли с обрыва автобус. Начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров поделился фотографиями с места ЧП (читайте далее)

Источник «КП»: Отвечать за смерть детей и травмы пассажиров будет водитель автобуса, упавшего в пропасть под Новороссийском

Следователи начали допрос подозреваемых и свидетелей страшной аварии под Новороссийском ночью, 7 августа, в которой погибли трое туристов из Челябинска. Ориентировочно в десять часов вечера экскурсионный автобус «Hyundai UNIVERSE SPACE LUXURY» внезапно съехал с трассы А 146 из Новороссийска в Анапу и врезался во внедорожник. Протаранив автомобиль челябинцев, он рухнул в пропасть (читайте далее)