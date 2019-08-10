2019-08-11T08:44:03+03:00
Звезды

Дана Борисова попала в 7-балльный шторм во время круиза из Сочи в Крым

Об этом телеведущая рассказала своим поклонникам [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Дана Борисова отправилась в круиз вместе с дочерью и подругами. Фото: instagram.com/danaborisova_officialДана Борисова отправилась в круиз вместе с дочерью и подругами. Фото: instagram.com/danaborisova_official
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Известная телеведущая Дана Борисова вместе с дочерью Полиной и своими подругами отправилась в мини-отпуск. Для отдыха звезда выбрала не заморский курорт, а круиз по Черному морю на девятипалубном теплоходе «Князь Владимир». Он курсирует по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи.

Судно оборудовано четырьмя бассейнами, двумя ресторанами, кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадкой, спа-зоной. Словом, есть все необходимое для комфортного отдыха. Стоимость семидневного круиза – от 25 тысяч рублей за одного человека.

В Черном море судно попало в семибалльный шторм. Об этом Дана Борисова рассказала своим поклонникам в Instagram.

Дана Борисова поблагодарила капитана лайнера за слаженность работы экипажа. Фото: instagram.com/danaborisova_official

Дана Борисова поблагодарила капитана лайнера за слаженность работы экипажа. Фото: instagram.com/danaborisova_official

- Качало нормально, вещи летали от одной стены каюты к другой, мы с Полиной приняли горизонтальное положение в кровати, но проверили свои чувства на прочность, обнялись и поддерживали друг друга (орфография и пунктуация автора даны без изменений - прим.ред.), - рассказала звезда о своем круизе, после чего телеведущая в шутку назвала себя «морским волком».

К счастью, все завершилось благополучно, никто не пострадал. Дана Борисова поблагодарила капитана лайнера Анатолия Георгиевича за слаженную работу экипажа и сделала снимок на память. А он, в свою очередь, разрешил телеведущей подняться на капитанский мостик, чтобы ненадолго увидеть работу членов экипажа.

Телеведущая добралась лишь до Ялты, а затем самолетом вернулась в Москву. Фото: instagram.com/danaborisova_official

Телеведущая добралась лишь до Ялты, а затем самолетом вернулась в Москву. Фото: instagram.com/danaborisova_official

- Теперь полно воспоминаний о реальных морских приключениях, - добавила Дана Борисова.

Стоит сказать, из Ялты звезда отправилась домой в Москву, правда, уже самолетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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