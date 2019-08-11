«Миссис Россия – 2019» стала мать двоих сыновей из Геленджика

В ночь на 11 августа в Московском культурном фольклорном центре прошел финал. конкурса «Миссис Россия – 2019». Корона победительницы, титул самой красивой замужней женщины страны, досталась 33-летней Екатерина Нишановой из Геленджика. Готовилась к конкурсу женщина целых полгода.

- Я стала «Миссис Россия» 2019 - не верится, что это финал, вроде 6 месяцев подготовки, столько труда, сил и времени, и так быстро все произошло! Мои ощущения - эмоции переполняют настолько, что выразить не возможно! Счастье, радость и гордость за себя! - написала в своем Инстаграме Екатерина Нишанова.

Полгода помогали женщине в подготовке несколько специалистов: наставник по ораторскому искусству, специалист, который учил вести соцсети, авторы видео-визитки для конкурса, дизайнер платья и дресс-кода.

Екатерина Нишанова представит Россию на международном конкурсе "Миссис Земной шар"\ФОТО: архив героя публикации

- Каждая участница готовила творческий номер, показывая и раскрывая свои таланты, - продолжает Екатерина. - На конкурсе «Миссис Геленджик 2019», в творческом номере, я танцевала со всей семьей. В этот раз я решила петь. Тем более у меня всегда была мечта спеть. Этот номер готовили 2 месяца (у меня открываются крылья под слова песни, а потом зажигаются яркими огнями) также со мной танцует шоу балет. Песню я выбрала «Миссис Россия 2002» Анжелики Агурбаш – «слышишь я так тебя люблю!»

Вели церемонию награждения Дмитрий Дюжев и вице-президент конкурса Екатерина Камиллери. В этом году у всех конкурсанток вместе – 58 детей и шесть внуков. В конкурсе «Миссис Россия» участвуют только замужние дамы в возрасте от 22 до 43 лет, наличие хотя бы одного ребенка обязательное условие.