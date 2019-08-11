ФК «Сочи» набрал за 4 тура всего лишь одно очко и пока является аутсайдером турнира. Календарь у команды очень сложный – на старте чемпионата России пришлось сыграть практически со всеми лидерами. И только с «Уфой» удалось набрать очки, сыграв вничью – 0:0. Теперь настал черед попробовать набрать очки с еще одним претендентом на чемпионство – столичным ЦСКА.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ЦСКА – Сочи 11 августа 2019.

Статистика личных встреч ЦСКА – Сочи 11 августа 2019

Команды до этого ни разу не встречались.

Прогнозы букмекеров на матч ЦСКА – Сочи 11 августа 2019

Букмекеры уверены в домашней победе армейцев. Коэффициент на победу ЦСКА - 1,4, на ничью – 4,75, а на победу «Сочи» - 8,5.

Прогноз на матч ЦСКА – Сочи 11 августа 2019

Прогноз на матч 5 тура чемпионата РПЛ ЦСКА - Сочи: обе команды забьют.

Где смотреть онлайн матч ЦСКА – Сочи 11 августа 2019

ЦСКА Сочи 11 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура чемпионата России по футболу РПЛ.

Прямую видеотрансляцию матча ЦСКА - Сочи можно посмотреть 11 августа, она начнется в 19:00 по московскому времени на канале Матч Премьер.

Трансляция матча ЦСКА – Сочи 11 августа 2019

За текстовой трансляцией матча ЦСКА – Сочи 11 августа 2019 можно следить на сайте kp.ru