ЦСКА – Сочи 11 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура чемпионата России по футболу РПЛ
ФК «Сочи» набрал за 4 тура всего лишь одно очко и пока является аутсайдером турнира. Календарь у команды очень сложный – на старте чемпионата России пришлось сыграть практически со всеми лидерами. И только с «Уфой» удалось набрать очки, сыграв вничью – 0:0. Теперь настал черед попробовать набрать очки с еще одним претендентом на чемпионство – столичным ЦСКА.
«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ЦСКА – Сочи 11 августа 2019.
Статистика личных встреч ЦСКА – Сочи 11 августа 2019
Команды до этого ни разу не встречались.
Прогнозы букмекеров на матч ЦСКА – Сочи 11 августа 2019
Букмекеры уверены в домашней победе армейцев. Коэффициент на победу ЦСКА - 1,4, на ничью – 4,75, а на победу «Сочи» - 8,5.
Прогноз на матч ЦСКА – Сочи 11 августа 2019
Прогноз на матч 5 тура чемпионата РПЛ ЦСКА - Сочи: обе команды забьют.
Где смотреть онлайн матч ЦСКА – Сочи 11 августа 2019
ЦСКА Сочи 11 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура чемпионата России по футболу РПЛ.
Прямую видеотрансляцию матча ЦСКА - Сочи можно посмотреть 11 августа, она начнется в 19:00 по московскому времени на канале Матч Премьер.
Трансляция матча ЦСКА – Сочи 11 августа 2019
За текстовой трансляцией матча ЦСКА – Сочи 11 августа 2019 можно следить на сайте kp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
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