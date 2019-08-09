ЦСКА – Сочи 11 августа 2019: прогноз на матч 5 тура чемпионата чемпионата России по футболу РПЛ

11 августа 2019 года в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 2019/20 ФК «Сочи» в Москве встретится с ЦСКА.

ФК «Сочи» набрал за 4 тура всего лишь одно очко и пока является аутсайдером турнира. Календарь у команды очень сложный – на старте чемпионата России пришлось сыграть практически со всеми лидерами. И только с «Уфой» удалось набрать очки, сыграв вничью – 0:0. Теперь настал черед попробовать набрать очки с еще одним претендентом на чемпионство – столичным ЦСКА.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды никогда не встречались.

НЕ СЫГРАЮТ

У ЦСКА не сыграют Алан Дзагоев и Георгий Щенников из-за травм. У «Сочи» не выйдет на поле лучший бомбардир ФНЛ пошлого сезона Максим Барсов.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЦСКА-СОЧИ

Букмекеры уверены в домашней победе армейцев. Коэффициент на победу ЦСКА - 1,4, на ничью – 4,75, а на победу «Сочи» - 8,5.

Прогноз на матч 5 тура чемпионата РПЛ ЦСКА - Сочи: обе команды забьют.