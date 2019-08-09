2019-08-09T15:17:52+03:00
Происшествия

Следком возбудил уголовное дело на главу Туапсе

62-летний Владимир Зверев подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге [видео задержания]
Ольга ШАХОВА@olgakomsomolka
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Владимир ЗверевВладимир Зверев
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То, о чем так много говорили в кулуарах, теперь официально подтверждено – на главу Туапсе, - 62-летнего Владимира Зверева, - завели уголовное дело. Причем это сделал лично руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко.

- В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о превышении им должностных полномочий и служебном подлоге, - сообщает старший помощник руководителя краевого Следкома Элла Тюкова.

А все из-за земли. По версии следствия, в мае к главе Туапсе обратился местный предприниматель и попросил выдать ему в аренду на 49 лет участок.

- Глава городского поселения знал, что оснований для выделения участка без проведенных торгов не имеется. Однако, выходя за пределы своих полномочий, он издал постановление о выделении мужчине в аренду земельного участка, расположенного в Туапсе, - поясняет Тюкова.

А в постановление главы, которое, собственно, и предоставляло право бизнесмену на заключение договора аренды, были внесены ложные сведения о решении Туапсинского горсуда.

Задержание главы Туапсе Владимира Зверева.

- А именно эти сведения явились основанием для выделения участка. 13 июня чиновник заключил с предпринимателем договор аренды, указав в нем заниженную стоимость. Из-за этого в бюджет города не поступило свыше 23 миллионов рублей, - объяснили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Владимир Зверев задержан. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Владимир Зверев проработал главой Туапсе чуть меньше двух лет. Он сменил на посту Александра Чехова, которого в конце 2017 года сам ушел с этого поста после скандальных задержаний.

Обязанности главы Туапсе сейчас исполняет его первый зам.

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Произошло это еще в июле 2019 года. Женщину задержали прямо во время совещания в мэрии. В зале присутствовали более 40 человек, когда на чиновницу надели наручники.

Напомним, фигурантами уголовного дела стали начальник «Управления земельных ресурсов» и руководитель отдела муниципальных и земельных отношений администрации (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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