2019-08-09T17:01:24+03:00
Происшествия

Следователи выдвинули несколько версий исчезновения 16-летней Даши Шопиной

Школьница из Майкопа пропала 24 мая по дороге на тренировку по волейболу
Евгения ОСТРАЯ
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Даша Шопина никогда не убегала из дома и росла в счастливой семьеДаша Шопина никогда не убегала из дома и росла в счастливой семье
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столице Адыгеи продолжается расследование исчезновения Даши Шопиной. Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство». За это время девочке исполнилось 17 лет. Но никто по-прежнему не знает, жива она или нет. В полномасштабных поисках подростка участвовал, казалось, весь город. Родители Даши — уважаемые в Майкопе университетские преподаватели. Многие жители восприняли их беду, как свою собственную. Спустя почти два месяца поисков следователи рассказали, какие версии отрабатывались и как искали Дашу.

- Одна из них: девочка стала жертвой преступления — убийства или похищения. Она не может сообщить о своем месте нахождения, - пояснил глава СК по республике Адыгея Александр Глущенко.

В целом, версий было не менее одиннадцати. Среди них — самоубийство, вовлечение в секту, падение в реку. Вместе с полицией, спасателями и волонтерами были проверены все русла и исследованы все водоемы — всего около 28 км.

- Для того чтобы облегчить поиски в канале на майкопской ГЭС спустили воду, - сообщил Глущенко.

Однако все, на что опирается следствие — это по-прежнему небольшой кусочек пути Даши от ворот лицея до улицы Пушкина. Выяснилось, что система «Безопасный город» в Майкопе еще несовершенна и многие камеры, которые могли бы разгадать загадку исчезновения девочки, попросту не работали.

- Мы собираемся озвучить эту проблему на координационном совещании при главе республики, - продолжил руководитель СК.

Даша с мамой Ириной. Именно в этой кофточке девочка была в день своего исчезновения Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Даша с мамой Ириной. Именно в этой кофточке девочка была в день своего исчезновения Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ничего не дала и проверка данных сотовых операторов, просмотр видеорегистраторов, опрос свидетелей. Более того, правоохранители использовали помощь экстрасенсов, но и тут их постигло полное разочарование — Даша будто испарилась.

В следкоме вновь призвали тех, кому что-либо известно о судьбе школьницы, сообщить по почте cpurban01@gmail.com. Правоохранители по-прежнему просят присылать видео с регистраторов машин, проезжавших в районе Горпарка 24 мая с 11:15 до 13:00. Всех, кто знает что-либо о пропавшей, просят позвонить в полицию по номеру 102 или родителям девочки: 8 (909) 470-10-41 (Ирина Владимировна), 8 (903) 465-42-10 (Андрей Викторович).

Напоминаем, за любую информацию, которая прольет свет на эту историю, в МВД республики гарантировали вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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