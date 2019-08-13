Сбитый священником мальчик, которому врачи не давали шансов, начал говорить и есть сам

С момента страшной аварии в одном из сел Горячего Ключа прошло уже почти два года. 26 сентября 2017 года второклассник Даня Горлов резво возвращался с мамой из магазина, когда на дороге ребенка догнал автомобиль местного священника. Мальчик получил тяжелые травмы головного мозга и впал в кому.

Ему провели несколько серьезных операций хирурги краснодарской краевой больницы. Но все, что могли они обещать убитой горем матери - это поддержание жизнеспособности детского организма через паллиативную помощь. Привлекать по закону к ответственности виновника той аварии Ирина Горлова не стала. Раскаявшийся батюшка Алексей гарантировал оплачивать лечение Дани - поддерживать неработающую одинокую мать рублем. Но денег на спецпитание и подгузники мальчику все равно не хватало. Пока на пути мальчика не появились по-настоящему сердобольные люди.

В том, что маленький мальчик буквально голодал будучи в таком беспомощном состоянии, Елена Ивановская (руководитель фонда "Солнце в ладошках") убедилась, когда сама приехала в дом Горловых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/725769" frameborder="0"></iframe> Даня Горлов начал говорить.

- Условия их жизни произвели очень удручающее впечатление. После этой поездки я разместила пост в соцсетях с просьбой помочь семье, - говорит волонтер. - Написала, что жизнь-то мальчику после трагедии спасли, но качество теперь этой жизни оставляет желать лучшего.

Ребенку пророчили пожизненное вегетативное состояние

Откликнулись многие. Правда, когда казалось, что в этой драме возможен благополучный исход (спустя год после аварии и Даня реагирует на свое имя, делает попытки говорить и по просьбе двигает ножками!), мама наотрез отказалась от помощи благотворителей.

- Несмотря на «паллиативный» диагноз, помочь вернуть ребенка к нормальной жизни откликнулись почти все ведущие реалибитационные центры страны. И в частности, научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии в Москве, - рассказывала "КП" - Кубань" еще одна спасительница мальчика москвичка Людмила. - Но Ирина везти ребенка отказалась, заявив, что "судьба у него такая".

Чтобы оправдаться за свое незрелое поведение, Ирина обвинила волонтеров, благодаря которым Даня существовал все это время, во всех тяжких.

Но желание вытащить мальчика с того света возобладало над всеми конфликтами и волонтеры Даню не бросили. За общий счет они наняли ребенку врача-реабилитолога, который несколько раз в месяц делал мальчику лечебный массаж и восстанавливал утраченные навыки. Более того, усилиями благотворителей была куплена специализированная кровать и сделан ремонт.

Спустя еще полгода у ребенка округлились щеки и оживился взгляд, он начал сидеть и даже говорить.

После шумихи в прессе, судьбой мальчика наконец заинтересовались и местные врачи, и власти

Но бороться за него совершенно, казалось бы, чужие люди не прекращали.

- За время лечения Данечки проделана большая работа. У него удален назогастральный зонд, снята трахеостома. У Дани самостоятельный режим питания: сам кушает и твёрдую и жидкую пищу. Так же пьёт воду. Отмечается положительная динамика в речевом аппарате. Он начинает говорить слова и даже словосочетания. Ирина рассказывает, что читая ему книжки он повторяет имена героев. Данечка держит шею сам, высаживается, двигает правой рукой по команде, когда ему делают прикосновения к ладони, сидит без опоры в течении получаса, поднимает шею с кровати, пытается переворачиваться.. У него осмысленный взгляд, он реагирует на смешные слова, - написала на своей странице в соцсетях Елена Ивановская.

Жизнь маленького Даниила Горлова продолжается.

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