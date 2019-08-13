Горит 8000 квадратных метров: В Туапсинском районе спасатели тушат крупный лесной пожар на вершине горы

Густой черный дым заслонил небо над бухтой Инал в Туапсинском районе. Там произошел крупный лесной пожар, возникший на вершине горы.

- Погода стоит сухая, к тому же сегодня с самого утра ветер, - рассказывает «КП» - Кубань» отдыхающая Юлия Новикова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/725746" frameborder="0"></iframe> Пожар в Туапсинском районе.Видео: instagram.com/svetylya_suhovarova/! другой источник

С огнем вот уже несколько часов пытаются справиться спасатели.

- В 14:20 поступило сообщение о возгорании. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, специалисты пожарно-химической станции Джубгинского филиала Краевого лесопожарного центра 13 человек и 5 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - А также прибыли спасатели "Кубань-СПАС" и ЮРПСО, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

Позже количество подразделений увеличилось. На месте работали 59 человек личного состава и 15 единиц техники.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», лес горит в труднодоступном месте. Огонь распространился на площади 5000 квадратных метров. Однако спустя время, цифра увеличилась - пламя пожирало уже 8 тысяч квадратных метров леса.

- На месте пожара организована работа оперативной группы Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона, - добавили спасатели. - В районе пожара расположено две базы отдыха, угрозы распространения пожара нет.

По предварительным данным, никто не пострадал.

- В 16:40 пожар на площади 0,8 гектаров локализован, - прокомментировали в ГУ МЧС по региону.