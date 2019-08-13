2019-08-13T17:23:26+03:00
Происшествия

Горит 8000 квадратных метров: В Туапсинском районе спасатели тушат крупный лесной пожар на вершине горы

На данный момент, угрозы распространения на населенные пункты нет [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
Изменить размер текста:

Густой черный дым заслонил небо над бухтой Инал в Туапсинском районе. Там произошел крупный лесной пожар, возникший на вершине горы.

- Погода стоит сухая, к тому же сегодня с самого утра ветер, - рассказывает «КП» - Кубань» отдыхающая Юлия Новикова.

Пожар в Туапсинском районе.Видео: instagram.com/svetylya_suhovarova/! другой источник

С огнем вот уже несколько часов пытаются справиться спасатели.

- В 14:20 поступило сообщение о возгорании. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, специалисты пожарно-химической станции Джубгинского филиала Краевого лесопожарного центра 13 человек и 5 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - А также прибыли спасатели "Кубань-СПАС" и ЮРПСО, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

Позже количество подразделений увеличилось. На месте работали 59 человек личного состава и 15 единиц техники.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», лес горит в труднодоступном месте. Огонь распространился на площади 5000 квадратных метров. Однако спустя время, цифра увеличилась - пламя пожирало уже 8 тысяч квадратных метров леса.

- На месте пожара организована работа оперативной группы Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона, - добавили спасатели. - В районе пожара расположено две базы отдыха, угрозы распространения пожара нет.

По предварительным данным, никто не пострадал.

- В 16:40 пожар на площади 0,8 гектаров локализован, - прокомментировали в ГУ МЧС по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жители Краснодарского края доверили банкам 780 млрд рублей
В Армавире по вине родной тети погибла двухлетняя девочка
Участникам форума «Регион 93» выделят 5 млн рублей на гранты
В Туапсинском районе тушат лес с помощью вертолета
В Тихорецком районе обсудили перспективы развития бизнеса
Молочные продукты без подписи вне закона
Штрафы за работу без кассовых аппаратов временно приостановили
Приняты поправки в УПК РФ против необоснованного ареста бизнесменов
На Черноморском побережье Краснодарского края продолжается беспредел с добычей полезных ископаемых
В «Орленке» стартовал всероссийский форум «РДШ – территория самоуправления»
В отношении директора Геленджикского лесничества возбудили уголовное дело
На пляже в Сочи двое мужчин занимались оральным сексом
Гостей и жителей Кубани ждут на новые морские экскурсии
Лучшие условия от «Сбербанка» и ГК «ЮгСтройИнвест»
В краснодарском сквере «Пограничников» продолжаются работы по благоустройству
Жителя Анапы оштрафовали за езду на автомобиле по набережной
В горах Джубги загорелся лес
Педофила задержали в поезде «Анапа – Тында» за домогательства к 11-летней девочке
Герои мультсериала «Фиксики» проведут целый день с гостями «Сочи Парка»
Соревнования по парусному спорту состоятся в Сочи
В станице Старокорсунской завершили ремонт дороги
В Белореченске 35-летняя приезжая оставила в игровой комнате кафе ребенка
В Сочи осудили парней за организацию казино
Чемпионат России по велоспорту пройдет в Краснодаре
Губернатор Кубани взял на контроль подвоз питьевой воды жителям трех городов