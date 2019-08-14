В Сочи соседи сдали в полицию семью с детьми-маугли

В дом к Андрею М.(имена изменены) нагрянула сотрудница отдела по делам несовершеннолетних сочинского УВД после того, как в местную больницу с сотрясением мозга поступили сразу два мальчика. Оба – брата: семилетний Антон и девятилетний Максим.

- Нас папка побил, - плакали ребятишки, когда врачи спрашивали, что с ними случилось.

Медики сообщили о юных пациентах в полицию – так положено, когда поступают избитые дети. Хотя до этого в местном МВД уже лежало заявление от соседей мальчиков – именно они вызвали скорую детям, а потом пожаловались на их буйного отца в правоохранительные органы.

- Андрей снова напился и стал гонять пацанов, его дети так кричали, что мы бросились их спасать, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» соседка Андрея М., она попросила не называть ее имени. – Он бил их головой о стену, у мальчиков сотрясение мозга. Знаете, ребята вообще жили впроголодь. Маугли прямо. Отец их не кормил, дома постоянно не было еды. Мы Антона и Максимку постоянно подкармливали – кто котлет пожарит, кто пирожков напечет. Они никогда не отказывались, ели всегда с жадностью.

В этом доме живет семья с детьми-маугли. Фото: google.ru

Соседи рассказывают, что мать мальчиков никогда не видели, а их отец постоянно приводил дружков в квартиру и с ними распивал спиртные напитки. Дети находились рядом и видели все это.

- Как Андрей напьется, так сразу за ремень – детей гонять, - говорит соседка. – А в этот раз так избил, что дело до больницы дошло. А когда отец был трезвым, совершенно другой человек. Мы постоянно жаловались в полицию, но только после того, как детей увезли в больницу, они, вроде как, начали проверку.

Когда инспектор ПДН пришла в квартиру к семье, дома было грязно, в холодильнике - пусто, в нем стояла лишь бутылка водки.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка в рамках действующего законодательства, - сообщили в полиции Сочи. – По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ («Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).