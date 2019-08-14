2019-08-14T11:46:19+03:00
Происшествия

В Сочи соседи сдали в полицию семью с детьми-маугли

Отец не кормил сыновей и постоянно избивал
Ольга ШАХОВА@olgakomsomolka
Поделиться:
В Сочи соседи сдали в полицию семью с детьми-мауглиВ Сочи соседи сдали в полицию семью с детьми-маугли
Изменить размер текста:

В дом к Андрею М.(имена изменены) нагрянула сотрудница отдела по делам несовершеннолетних сочинского УВД после того, как в местную больницу с сотрясением мозга поступили сразу два мальчика. Оба – брата: семилетний Антон и девятилетний Максим.

- Нас папка побил, - плакали ребятишки, когда врачи спрашивали, что с ними случилось.

Медики сообщили о юных пациентах в полицию – так положено, когда поступают избитые дети. Хотя до этого в местном МВД уже лежало заявление от соседей мальчиков – именно они вызвали скорую детям, а потом пожаловались на их буйного отца в правоохранительные органы.

- Андрей снова напился и стал гонять пацанов, его дети так кричали, что мы бросились их спасать, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» соседка Андрея М., она попросила не называть ее имени. – Он бил их головой о стену, у мальчиков сотрясение мозга. Знаете, ребята вообще жили впроголодь. Маугли прямо. Отец их не кормил, дома постоянно не было еды. Мы Антона и Максимку постоянно подкармливали – кто котлет пожарит, кто пирожков напечет. Они никогда не отказывались, ели всегда с жадностью.

В этом доме живет семья с детьми-маугли. Фото: google.ru

В этом доме живет семья с детьми-маугли. Фото: google.ru

Соседи рассказывают, что мать мальчиков никогда не видели, а их отец постоянно приводил дружков в квартиру и с ними распивал спиртные напитки. Дети находились рядом и видели все это.

- Как Андрей напьется, так сразу за ремень – детей гонять, - говорит соседка. – А в этот раз так избил, что дело до больницы дошло. А когда отец был трезвым, совершенно другой человек. Мы постоянно жаловались в полицию, но только после того, как детей увезли в больницу, они, вроде как, начали проверку.

Когда инспектор ПДН пришла в квартиру к семье, дома было грязно, в холодильнике - пусто, в нем стояла лишь бутылка водки.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка в рамках действующего законодательства, - сообщили в полиции Сочи. – По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ («Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы отдали ему последние деньги и спим в поту»: самарец занял у своих друзей десятки миллионов рублей и исчез
31-летний мужчина по прозвищу «Леха Добро» объявлен в федеральный розыск, на него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере
Новости 24
В Сочи воздух прогреется до +37 градусов
В Сочи спасатели вывезли парня с травмой руки с приюта Бабук-Аул
В Анапе нашли мужчину, который напал на сотрудницу тира
Штрафы за работу без кассовых аппаратов временно приостановили
Молочные продукты без подписи вне закона
Приняты поправки в УПК РФ против необоснованного ареста бизнесменов
В Тихорецком районе обсудили перспективы развития бизнеса
В Северском районе мужчина до смерти забил киркой рабочего
В Сочи сотрудница АЗС похитила из кассы 200 тысяч рублей
В Мостовском районе в ДТП пострадали 5 человек
Житель Новороссийска забыл боеприпасы в ячейке камеры хранения магазина
В Геленджике снесли очередной самострой
Рита Ора и Наталья Орейро выступят на «Новой волне» в Сочи
В Курганинске мужчина перепутал дом и решил похитить газонокосилку
Прокуратура Анапы проверила деятельность санатория «Эллада»
Температура воды в Черном море 14 августа 2019 года: в Анапе холодно купаться
ФК «Краснодар» обыграл «Порту» и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
На Кубани ищут троих кавказцев, которых подозревают в изнасиловании туристки из Омска
Детские поликлиники Кубани получат более 300 единиц медоборудования
На Кубани в Центре олимпийской подготовки гребного спорта появилось новое спортоборудование
В Анапе скрывавшегося 26 лет преступника поймали гаишники во время проверки документов
На Кубани для помощи пострадавшим при ДТП подключили санавиацию
В Туапсинском районе спустя 6 часов потушили лесной пожар
Жители Краснодарского края доверили банкам 780 млрд рублей
В Армавире по вине родной тети погибла двухлетняя девочка
Участникам форума «Регион 93» выделят 5 млн рублей на гранты
В Туапсинском районе тушат лес с помощью вертолета
В Тихорецком районе обсудили перспективы развития бизнеса