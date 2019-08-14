2019-08-14T13:58:34+03:00
Происшествия

Полиция задержала мужчину, который разбил винтовкой голову работнице анапского тира

Сурен Гелоян известен на курорте своим агрессивным нравом [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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У Гелояна уде есть судимостьУ Гелояна уде есть судимость
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В Анапе полиция задержала 39-летнего жителя Крымского района Сурена Гелояна. Именно этот мужчина, установили правоохранители, устроил конфликт в местном тире. Он оскорбил его сотрудницу, а затем плюнул ей в лицо и ударил винтовкой по голове. Сейчас решается вопрос оставить ли его на свободе под подпиской о невыезде или посадить за решетку на время следствия. Он уже дает признательные показания.

Напомним, компания мужчин пришла в заведение около девяти вечера 11 августа, чтобы пострелять. Но хрупкая сотрудница тира сказала, что в их состоянии стрелять нельзя – по словам девушки, товарищи были пьяны.

- Один из них сказaл мне включить оружие, я откaзала ему, - рaссказывает девушка. - Его это очень разозлило, он стaл мaтерить меня с головы до ног, крушить все, что видел, затем плюнул мне в лицо и кинул воздушку мне в голову. У меня рассечение лбa и ушибы левой кисти. Все пaрни, что были с ним просто стояли и ничего не делaли. После того, как у меня полилaсь кровь, он не остaновился.

В Анапе мужчина напал на сотрудницу тира.

Когда буйные посетители ушли, девушкa вызывала участкового и пошла травмпункт. Рану ей зашили, побои сняли. А вот зaпись с камеры видеонаблюдения из тира изъяли – по этим кaдрам и нашли буйного посетителя.

- По записи с камеры видеонаблюдения нашли напавшего. Им оказался 39-летний житель Крымского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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