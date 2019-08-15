Сборная России победила сборную мира на международном турнире по боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70» в Сочи

В Сочи закончился десятый международный турнир по боевому самбо, который собрал бойцов из 6 стран мира: США, Уругвай, Южной Кореи, России, Бразилии и Великобритании. В 6 боях наши спортсмены оказались сильнее соперников. Каждый поединок состоял из 3 раундов по 5 минут.

Результаты боев

1. Весовая категория свыше 93 кг

Александр Маслов победил американского атлета Коди Иста техническим нокаутом в 1 раунде. У соперника очень сильно после удара рассекло бровь, что судье пришлось останавливать бой два раза. Первое кровотечение удалось остановить, но второе было очень серьезным, что судья остановил поединок и объявил победителем нашего бойца.

Нашему бойцу 26 лет, его рост 188 см, вес – 108 кг. На его счету всего один бой в 2017 году и одна победа.

Американцу 31 год, он ростом – 190 см и весом – 118 кг. Коди начал профессиональную карьеру в 2008 году, провел 17 боев, из которых победил в 13 и проиграл в 4.

2. Весовая категория до 84 кг

Иван Богданов в сложном поединке победил южнокорейца Джае Янг Кима, хотя тот старше соперника на 14 лет. Кореец смотрелся вполне свежо, разница в возрасте особо не чувствовалась. Иван Богданов потерял много сил в борьбе, соперник значительно ниже ростом постоянно бросался в ноги, потому что противостоять в стойке длинным рукам Богданова он не мог. Весь бой кореец бросался в ноги и навязывал борьбу. К 3 раунду наш спортсмен изрядно устал и нанес несильный прямой удар в челюсть Киму, который упал на ринг. Победу присудили нашему бойцу нокаутом.

Нашему бойцу 21 год, его рост 180 см, вес – 84 кг. Начал профессиональную карьеру в 2015 году, провел 7 боев: шесть побед, одно поражение.

Южнокорейцу 35 лет, рост – 173 см, вес – 84 кг. Начал профессиональную карьеру в 2004 году, за это время провел 37 поединков, где одержал 24 победы и 13 поражений.

ФОТО: пресс-служба турнира

3. Весовая категория до 61 кг

Алексей Ким победил Эстебана Родригеса из Уругвая, самого молодого атлета турнира. Бой был небыстрым, он закончился еще в первом раунде после прямого сильного удара в печень от Алексея Кима. Родригес ипал на ринг и попросил прекратить схватку

Алексей Ким: 31 год, рост – 167 см, вес – 61 кг. Начал профессиональную карьеру в прошлом году, провел 4 боев, во всех победил.

Эстебан Родригес из Уругвая. Ему 20 лет, рост – 168 см, вес – 61 кг. Начал профессиональную карьеру в 2015 году, провел 12 боев, в 9 из которых победил и проиграл в 3.

4. Весовая категория свыше 93 кг, тяжелый вес

Кирилл Корнилов победил Фернандо Родригеса. В середине первого раунда наш боец попал в челюсть соперника, тот упал на ринг. Бразилец долго не мог подняться без помощи. Судья решил остановить поединок.

Кирилл Корнилов: 28 лет, рост – 195 см, вес – 100 кг. Чемпион России по тайскому боксу 2015, 2016, чемпион России по К-1 2016, профессиональный дебют в ММА.

Фернандо Родригес Джуниор из Бразилии. Ему 32 года, рост – 190 см, вес – 108 кг. Начал профессиональную карьеру в 2012 году, провел 17 боев, в 12 из которых одержал победу и в 5 проиграл.

5. Весовая категория до 70 кг

Георгий Элоян проиграл Герберту Батисте. В очень сложном поединке Батисте удалось с 5 раза сделать удушающий треугольник ногами. Наш спортсмен пытался перевести бой в борьбу, но попал на удушающий прием.

Георгий Элоян: 25 лет, рост – 170 см, вес – 67 кг. Начал профессиональную карьеру в 2014 году, провел 13 боев, из которых победил в 11 и проиграл в 2.

Герберт Батиста из Бразилии. Ему 28 лет, рост – 177 см, вес – 70 кг. Начал профессиональную карьеру в 2012 году, провел 15 боев, в 13 из которых выиграл и проиграл в 2.

ФОТО: пресс-служба турнира

6. Весовая категория до 74 кг

Алексей Махно проиграл Ренато Гомезу в третьем раунде. После серии ударов бразилец отправил россиянина в нокаут.

Алексей Махно: 29 лет, рост – 175 см, вес – 74 кг. Начал профессиональную карьеру в 2012 году, провел 25 боев, в 18 из которых победил и проиграл в 7.

Ренато Гомез Габриел из Бразилии. Ему 32 года, рост – 177 см, вес – 74 кг. Начал профессиональную карьеру в 2010 году, провел 36 боев, из которых победил в 25 и проиграл в 11.

7. Весовая категория до 66 кг

Борис Федоров проиграл Леонардо Лимбергеру. У нашего атлета было сильное рассечение брови. В этом поединке единогласным решением судей одержал верх бразилец по набранным очкам.

Борис Федоров 28 лет, рост – 175 см, вес – 66 кг. Начал профессиональную карьеру в 2016 году, провел 8 боев, в 7 из которых победил и в одном бою проиграл.

Леонардо Лимбергер и Бразилии. Ему 25 лет, рост – 175 см, вес – 66 кг. Начал профессиональную карьеру в 2012 году, провел 13 боев, в 12 из которых победи и в 1 проиграл.

8. Весовая категория до 93 кг

8 поединок вновь остался за сборной мира. К этому моменты счет сравнялся: 4:4. Белтран из США победил нашего Дмитрий Тебекина. Россиянин в 3 раунде сильно подустал, чем и воспользовался его соперник. Разница в возрасте в 9 лет особо не сказалась на 37-летнем бойце из США, которому противостоял 28-летний боец из России. Тебенкин терпел до конца боя, надеясь, что он одержит победу по очкам, но судьи присудили победу атлету из США.

Дмитрий Тебекин: 28 лет, рост – 180 см, вес – 93 кг. Начал профессиональную карьеру в 2013 году, провел 14 боев, из которых победил в 10 и проиграл в 4.

Джоуи Белтран из США. Ему 37 лет, рост – 185 см, вес – 93 кг. Начал профессиональную карьеру в 2007 году, провел 32 боя, в 17 из которых одержал победу и проиграл в 15.

ФОТО: пресс-служба турнира

9. Весовая категория свыше 93 кг

Евгений Ерохин очень быстро просто забил Стюарта Остина в 1 раунде. Судьям пришлось срочно прекращать бой, иначе он превратился бы в избиение. Техническим нокаутом победил наш спортсмен.

Евгений Ерохин: 33 года, рост – 185 см, вес – 100 кг. Начал профессиональную карьеру в 2010 году, провел 26 боев, в которых победил 19 раз и проиграл 7. Чемпион организации WSOF Global, экс-чемпион MFP, участник и победитель турниров LEAGUE S-70. Принимал участие в турнирах «ПЛОТФОРМА S-70» в Сочи в 2013, 2015 и в 2016 годах, на его счету 2 победы и 1 поражение.

Стюарт Остин из Великобритании. Ему31 год, рост – 190 см, вес – 102 кг. Начал профессиональную карьеру в 2010 году, провел 18 боев, из которых победил в 13 и проиграл в 5. Участник и победитель турниров Bellator MMA, UCMMA, BAMMA.

10. Весовая категория выше 93 кг

Нашему Олегу Попову противостоял 120-килограмовый бразилец Джеронимо Дос Сантос. Комментаторы называли его Голиафом, наш атлет был значительно меньше по весу. Поэтому победить такого гиганта было непросто. К 3 раунду у бразильца начали садиться батарейки. Олег Попов из бокового контроля переместился в позицию сидя сверху и начал колотить соперника по голове. Судье пришлось прекратить бой, победу присудили как технический нокаут.

Олег Попов: 27 лет, рост – 185 см, вес – 100 кг. Начал карьеру в 2014 году, провел 6 боев, в 5 из которых выиграл. Участник и победитель турниров Fight Nights, M-1 Challenge.

Джеронимо Дос Сантос из Бразилии. Ему 38 лет, рост – 190 см, вес – 120 кг. Начал профессиональную карьеру в 2006 году, провел 62 боя, в которых победил 41 раз и проиграл 21.

Перед финальным боем сборная России побеждала сборную мира со счетом: 6:4. Даже если бы следующий поединок завершился не в нашу пользу, Россия досрочно одержала победу в турнире.

ФОТО: пресс-служба турнира

11. Весовая категория до 93 кг

Артур Астахов приграл Леонардо Сильве де Оливейра. Оба соперника пытались навязать борьбу в лежке, поэтому поединок проходил очень долго и не особо зрелищно. Наш спортсмен проиграл все в борьбе, зато два раза отправил соперника в нокдаун. Судьям предстояло решить, кто одержал победу по очкам. Единогласным решением победил Леонародо Сильва Де Оливейра.

Артур Астахов: 31 год, рост – 185 см, вес – 93 кг. Начал профессиональную карьеру в 2012 году, провел 20 боев, из которых победил в 15 и проиграл в 5.

Леонардо Сильва Де Оливейра из Бразилии. Ему 27 лет, рост – 188 см, вес – 93 кг. Начал профессиональную карьеру в 2013 году, провел 19 боев, в 15 из которых победил и проиграл в 4. Участник «ПЛОТФОРМЫ S-70» 2017 года, одержал победу над Константином Андрейцевым.

Сборная России победила сборную мира со счетом: 6:5.