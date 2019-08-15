Дорогу к горнолыжным курортам Сочи могут сделать платной

В Краснодарском крае может появиться еще одна платная дорога. На этот раз в высоких кабинетах всерьез обсуждают инициативу поставить пункты взимания денег за проезд по дороге на горнолыжные курорты Красной Поляны.

- Такой вопрос, действительно, прорабатывается и в Автодоре, и в федеральном Минтрансе, - сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники в профильном министерстве.

Трасса «Адлер - Красная Поляна» проходит по Адлерскому району Сочи, и для того, чтобы сделать платной, ее передадут в ведение Автодора.

Надо сказать, что строительство дороги было начато в 2009 году, когда регион готовили к Олимпиаде 2014-го года. Пропускная способность железнодорожного участка — до 8500 пассажиров в час, по автомобильной дороге — до 11 500 человек в час. Магистраль обеспечила доставку зрителей и участников соревнований на спортивные объекты Красной Поляны и к ледовым дворцам Олимпийского парка в Имеретинской низменности.

Инфраструктуру готовили к Олимпиаде в СочиФото: Евгения ХИЛЬКО

Объект неоднократно критиковался в СМИ как самый дорогой объект олимпийского строительства, который будет работать с неполной нагрузкой после окончания Олимпиады. Действительно, количество электричек было сокращено. Но нагрузка автомобильной дороги по-прежнему высока. Здесь постоянно курсируют рейсовые муниципальные автобусы и частники.

Напомним, проезд по платным участкам трассы М4 «Дон» в Краснодарском крае уже обходится от 120 до 400 рублей. А в Автодоре грозят тысячными штрафами для тех, кто решил не платить.