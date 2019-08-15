На Кубани 9-летняя девочка случайно зарезала брата во время игры

Шестилетний Сеня А . (имена изменены) из хутора Победа, что в Брюховецком районе, 1 сентября должен был пойти в первый класс. А через 16 дней после этого ему бы исполнилось семь лет. Мальчик очень ждал свой день рождения и похода в школу – даже попросил у родителей новую игрушку – машину.

Семья Сени хоть и не богатая, но вполне благополучная, на учетах не состояла. Мама – домохозяйка, воспитывает шестерых ребятишек, отчим – работает по найму. Занимается строительством и отделкой помещений.

В тот день все были дома. У главы семьи был выходной, мама Сени была на крыльце. А Сеня с девятилетней сестричкой Аленой играли во дворе.

Как у детей в руках оказался кухонный нож, родители не заметили. Но именно с ним во двор и выбежала Аленка. Брат с сестрой стали бегать друг за другом - Аленка убегала, а Сеня ее догонял.

- В процессе игры, убегая от брата, Алена с ножом в руке споткнулась и упала на спину. Ее догнал Сеня и также споткнулся и упал на сестру, получив по неосторожности проникающее ножевое ранение в грудь, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Брюховецкого района.

- На место была вызвана бригада скорой помощи, на встречу которой родители с пострадавшим ребенком направились на автомобиле, - рассказали в кубанском Следкоме. - Мать держала ребенка на руках до приезда медиков и молилась, чтобы с ним все было в порядке. Сеню повезли на скорой в больницу, но в клинику мальчик не доехал – скончался по дороге.

- С места происшествия изъят кухонный нож со следами крови. А по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), - сообщил наш источник.