2019-08-15T16:07:46+03:00
Общество

«Урожайные» рейды: На Кубани приставы арестовали 150 машин и взыскали 4 миллиона долгов

«Облавы» на трассе продолжатся до конца курортного сезона
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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На трассе приставы останавливали только жители Краснодарского края. Фото: Федеральная служба судебных приставовНа трассе приставы останавливали только жители Краснодарского края. Фото: Федеральная служба судебных приставов
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Ежедневно на Черное море едут тысячи отпускников, но за последнюю неделю до побережья доехали не все. Причиной тому стали рейды, что устроили приставы на пару с гаишниками. Вычисляли в потоке машин должников с помощью мобильного программного комплекса «Дорожный пристав».

Это радар, который безошибочно определяет авто, владельцы которых забыли вернуть долг. Он считывает госномера, проверяет по своей базе, и сообщает о неплательщиках. Технически рейды выглядели так: полицейский останавливал машину, а уже судебный пристав оформлял протокол и тут же на месте предлагал неплательщику либо погасить задолженность на месте, либо арестовать авто (если сумма долга примерно равняется стоимости машины).

И, стоит сказать, рейды оказались «урожайными».

- С 5 по 11 августа приставам удалось взыскать более 4 миллионов рублей и арестовать более 150 автомобилей, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» главный судебный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко. - Кроме того, рейды, о которых говорили в соцсетях и сообщали в СМИ, побудило кубанских жителей оперативно оплатить более 102 миллионов рублей долгов и завершить 4 500 исполнительных производств.

Что важно, приставы по дороге на Черное море останавливали только должников с пропиской в Краснодарском крае. А все потому, что по закону для проведения исполнительных действий в отношении жителей других регионов требуется поручение приставов из соответствующих субъектов.

- Но нам уже звонили коллеги и предлагали объединиться, потому что жители их регионов тоже ездят на Черноморское побережье. К нам обратились из Ростовской области, Ставропольского края, Адыгеи. Сейчас решаем, как правильно такой механизм реализовать, - добавляет Дмитрий Ткаченко.

Кроме того, приставы напомнили, что рейды продолжатся и дальше - как минимум, до конца курортного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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