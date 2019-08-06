Приставы ловят должников по пути на Черноморское побережье

Должники - люди предприимчивые. Живут часто не по прописке, работают без оформления, на звонки не отвечают… Но от судебных приставов нигде не спрятаться и не скрыться. При желании и в соцсетях в друзья «постучатся», и в аэропорту поймают, и на дороге разыщут.

В жаркий сезон - самое то ловить должников по пути на Черноморское побережье. Очередной такой рейд приставы устроили на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа. Работали судебные исполнители вместе с сотрудниками ГИБДД.

Обнаружить неплательщиков помогает аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». Проще говоря, это радар, безошибочно определяющий в потоке машин авто, владельцы которых забыли вернуть долг. Он считывает госномера, проверяет по своей базе, и сообщает о неплательщиках.

Дальше схема работы проста: гаишники останавливают авто, а уже судебные приставы взыскивают задолженность или, при плохом раскладе, арестовывают имущество. Если автомобилисты не найдут необходимые суммы, то их «ласточек» выставят на торги, а деньги пойдут на уплату долгов.

Что интересно, рейд длился всего шесть часов - с 14:00 до 20:00, однако результаты ошеломительные.

- Всего был остановлен 51 автомобиль, числившийся в базе должников. Из них 34 машины были арестованы из-за крупной суммы долга, - делятся успехами с «КП» - Кубань» в УФССП по Краснодарскому краю. - Пять авто изъяли на месте, а еще 19 оставили на ответственном хранении у хозяина. Эти автомобили владельцы уже не смогут продать. На погашение долга дается неделя.

Остальные 10 должников уж слишком серьезно были настроены на отпуск, потому оплатили все на месте. В общей сложности, через терминал было погашено более 376 тысяч рублей.

По словам приставов, в основном, задолженность у людей - налоговая.

- Из всех остановленных должников оказалось всего три уклониста от алиментов, один должник по ЖКХ и 13 человек были должны по иным видам задолженности (например, ущерб по преступлениям, бытовые долги – Авт.), - добавляют в УФССП по Краснодарскому краю. - Подобные рейды будут проводиться на оживленных магистралях на постоянной основе. Летний отдых, конечно, важен, но уходить на него следует без долгов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», дежурить приставы будут каждую пятницу на выездах из Краснодара. А вот по краю вас могут остановить на любом участке трассы, независимо от дня недели.

К слову, подобные рейды практикуются с 2015 года, причем не только на юге, но и по всей стране.

БУДЬ В КУРСЕ

Как узнать, должен ли я государству?

Часто жители края просто не знают о том, что должны. Например, затесался где-то неоплаченный штраф или небольшая задолженность по коммуналке. Проверить, чисты ли вы, можно не выходя из дома. Делается это за считанные минуты. Для этого зайдите на сайт приставов и найдите себя в базе данных. В специальное поле вводите имя, фамилию, дату рождения, и вот, пожалуйста, отпуску дан зеленый свет. Там же, кстати, можно распечатать квитанцию для оплаты.

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