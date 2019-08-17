2019-08-17T12:20:59+03:00
Происшествия

«Машины в воде!»: тропический ливень затопил улицы Сочи

Движение на некоторых участках парализовано
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Улицы Сочи затопило утром 17 августаУлицы Сочи затопило утром 17 августа
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Прогнозы синоптиков сбылись – на Сочи обрушился тропический ливень. Всего за полтора часа под воду ушли многие улицы в разных частях города.

Последствия ливня в Сочи 17 августа.

Местные жители сообщают, что затоплены участки федеральной трассы в районе Лоо и Вардане, развязки Дублера Курортного проспекта. В центре города подтоплена пешеходная улица Навагинская, район Морского порта, улицы Виноградная, Конституции СССР и другие.

Ливень затопил улицы Сочи.

- Все ушло под воду! Даже машины! – комментируют происходящее очевидцы.

Местные жители же отмечают, что подтопления происходят довольно регулярно – после каждого ливня.

Потоп на улицах Сочи.

- В Сочи все как обычно для этого лета, - резюмируют старожилы.

В администрации курорта рассказали, что за ночь выпало более 70 мм осадков, ожидаются смерчи, сохраняется вероятность резкого подъёма уровня воды в реках и схода селей малого объёма в горах.

- При этом непогода не повлияла на жизнеобеспечение города. Движение транспорта не нарушено. По сообщению МЧС, заявок о подтоплениях не поступало. Мониторинговые группы продолжают работать в круглосуточном режиме, - рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Улицы Сочи превратились в потоки.

Экстренное предупреждение о непогоде в Сочи сохраняется до 19 августа. Спасатели просят воздержаться от отдыха у воды и в горах, быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности.

- Силы и средства находятся в режиме повышенной готовности. Организованна работа оперативных мониторинговых групп. Специалисты Центра управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю используют информационные системы мониторинга для контроля за обстановкой, - сообщили в экстренном ведомстве.

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Под мостом в Сочи застряла маршрутка
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В Лазаревском районе силы и средства подготовлены к эвакуации жителей и отдыхающих в случае необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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