Смерчи, град и подтопления: Сочи готовится к эвакуации из-за шторма

В Сочи готовятся к мощному шторму. Синоптики и спасатели предупреждают жителей и гостей курорта о сильных ливнях, грозах с градом и формировании смерчей над Черным морем. Наибольшую опасность таят в себе горные реки и ручьи, которые в считаные секунды могут превратиться в мощные потоки и выйти из берегов, вероятен даже сход селей со склонов.

- Экстренное предупреждение действует до 19 августа. Призываем жителей и гостей города соблюдать элементарные требования безопасности, - сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Речь идет о запрете на купание в море в шторм, следует избегать также высоких деревьев, мачт и линий электропередач. На курорте призывают воздержаться от походов в горы в эти дни.

Мэр Сочи потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек и сообщил о готовности к эвакуации жителей. Основной удар стихии, по прогнозам, придется на Лазаревский район, в котором находятся множество небольших курортных поселков.

- Я требую, чтобы Лазаревский район отработал прям каждую ситуацию очень активно. Везде. Естественно, что требования ко всем главам - и районов, и сельских округов - довести предупреждение до населения, - отметил глава курорта Анатолий Пахомов.

На дорогах организовано круглосуточное дежурство экипажей ДПС и дорожных служб, которые следят за обстановкой на трассах.

Шторм бушует в Сочи с пятницы. 16 августа на курорте сильным ветром повалило несколько деревьев. Одно из них упало на 70-летнюю женщину. Пенсионерке потребовалась помощь спасателей, которые извлекли ее из-под веток и передали медикам.

В случае происшествий следует звонить с мобильных по номеру 112.