На Сочи надвигаются ливни с грозами

СЕГОДНЯ 13:27 2019-08-16T13:55:16+03:00

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С вечера 16 августа, а также с 17 по 19 августа на территории города-курорта ожидается комплекс гидрометеорологических явлений.

- Синоптики предупреждают, что местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом. На реках возможен резкий подъем уровня воды, доходящих до неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей в горной зоне. На участке Магри - Веселое могут формироваться смерчи над морем, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Спасатели просят воздержаться от отдыха у воды и в горах, быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.

В случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру 112.

Напомним, в столице Кубани 16 августа также прогнозируются сильные грозовые дожди. Жителей предупреждают о возможных ЧС, а также просят быть внимательными и осторожными при ухудшении погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU