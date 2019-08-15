На Краснодарский край вновь идут дожди

СЕГОДНЯ 19:15 2019-08-15T19:15:19+03:00

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Жара уходи с Кубани. Уже 16 августа 2019 года ожидается снижение температуры по всему региону.

- Днем в пятницу на территории Кубани ожидаются дожди, местами сильные с грозами и градом. Возможно усиление ветра, - рассказали «КП» -Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого гидрометцентра.

В столице Кубани также прогнозируются сильные грозовые дожди. Жителей предупреждают о возможных ЧС, а также просят быть внимательными и осторожными при ухудшении погоду. Не стоит выходить во время ливня на улицу, если он застал вас вне дома, лучше спрятаться в укрытие. Не стоит стоять или парковать автомобиль под рекламными конструкциями и деревьями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций рекомендуется звонить с мобильного 112.

Между тем, в Краснодаре продлили режим чрезвычайной пожароопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU