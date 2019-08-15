2019-08-15T19:15:19+03:00
Общество

На Краснодарский край вновь идут дожди

Ухудшение погоды ждут в ближайшие сутки
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Жара уходи с Кубани. Уже 16 августа 2019 года ожидается снижение температуры по всему региону.

- Днем в пятницу на территории Кубани ожидаются дожди, местами сильные с грозами и градом. Возможно усиление ветра, - рассказали «КП» -Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого гидрометцентра.

В столице Кубани также прогнозируются сильные грозовые дожди. Жителей предупреждают о возможных ЧС, а также просят быть внимательными и осторожными при ухудшении погоду. Не стоит выходить во время ливня на улицу, если он застал вас вне дома, лучше спрятаться в укрытие. Не стоит стоять или парковать автомобиль под рекламными конструкциями и деревьями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций рекомендуется звонить с мобильного 112.

Между тем, в Краснодаре продлили режим чрезвычайной пожароопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодарском крае назначен новый начальник Росгвардии
За принятие «конопляных ванн» краснодарцу может грозить до 8 лет тюрьмы
На Кубани полицейские избили пешехода
В Краснодарском крае реализуют проект «Безналичная Кубань»
Троицкий водопровод на Кубани решено заменить
Краснодарцам окажут бесплатную юридическую помощь
В Краснодаре пройдет концерт Семена Слепакова
В Краснодаре увеличится площадь газонов на улице Красной
На Кубани зафиксирован новый природный пожар
Кубанскому бизнесу выдали займов на 500 млн рублей
Финансирование реконструкции мемориалов Великой Отечественной войны на Кубани увеличат на 100 млн рублей
Следком проводит проверку после публикации в «КП» новости об убийстве сестрой 6-летнего брата
Прокуратура начала проверку после пожара на прогулочном катере у берегов Туапсе
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета зернового трейдера Мирогрупп
Краснодарская пенсионерка не может добиться исполнения вынесенного судом решения
В Краснодарском крае с алиментщиков взыскали 286 миллионов рублей
В Краснодаре создали городской Совет по дорожному хозяйству и транспорту
Кубань получила 1,5 миллиарда рублей на развитие дорожной сети
На Кубани 24 тысячи алиментщиков не пустили за границу
Женщина и двое детей хотели дойти по морю к острову Суджук и едва не утонули