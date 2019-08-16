2019-08-16T17:28:56+03:00
Происшествия

В Сочи на женщину упало дерево

Чтобы извлечь пострадавшую понадобилась помощь спасателей
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС РоссииФото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России
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В Центральном районе Сочи 16 августа 2019 года на женщину упало дерево. Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного по номеру «112». Очевидцы сообщили, что дерево рухнуло в переулке строительном.

- На место срочно выехала группа специалистов. Они извлекли 70-летнюю пострадавшую, оказали ей первую помощь и перенесли на носилках в прибывшую карету «Скорой помощи», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Затем специалисты распилили упавшее дерево, убрали его части, которые нависали над тротуаром, создавая угрозу жизни и безопасности пешеходов. Также они расчистили проезжую часть.

Стоит напомнить, в Сочи ожидается резкое ухудшение погоды. На курорт надвигаются ливни, грозы и сильный ветер. Спасатели просят жителей и гостей Олимпийской столицы просят быть осторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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