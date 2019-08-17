Тамбов - Краснодар 17 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 6 тура чемпионата России по футболу РПЛ.

«Краснодар» после триумфа в Португалии отправляется экзаменовать новичка премьер-лиги «Тамбов». После 5 туров на счету «быков» 10 очков и четвертая позиция в таблице, у «Тамбова» пока только четыре очка. «КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Тамбов - Краснодар 17 августа 2019.

Статистика личных встреч Тамбов - Краснодар 17 августа 2019

Главная команда «Краснодара» и «Тамбов» никогда раньше не встречались. Зато «Краснодар-2» хорошо знает этого соперника. В прошлом сезоне вторая команда «быков» дважды обыграла будущего победителя ФНЛ.

Прогнозы букмекеров на матч Тамбов - Краснодар 17 августа 2019

Букмекеры уверены в выездной победе «Краснодара». Коэффициент на победу южан – 1,7, на ничью – 3,75, а на победу «Тамбова» - 5,25.

Прогноз на матч Тамбов - Краснодар 17 августа 2019

Прогноз на матч 6 тура чемпионата РПЛ Тамбов - Краснодар: победа гостей.

Где смотреть онлайн матч Тамбов - Краснодар 17 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Тамбов - Краснодар можно посмотреть 17 августа, она начнется в 16:30 по московскому времени на канале и Матч Премьер.

Трансляция матча Тамбов - Краснодар 17 августа 2019

За текстовой трансляцией матча Тамбов - Краснодар 17 августа 2019 можно следить на сайте kp.ru