2019-08-17T12:46:51+03:00
Спорт

Тамбов - Краснодар 17 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 6 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Тамбов - Краснодар 17 августа 2019. Где смотреть онлайн, прямая трансляция. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 6 тура РПЛ
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Магомед-Шапи Сулейманов Фото:ФК "Краснодар"/Андрей ШрамкоМагомед-Шапи Сулейманов Фото:ФК "Краснодар"/Андрей Шрамко
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«Краснодар» после триумфа в Португалии отправляется экзаменовать новичка премьер-лиги «Тамбов». После 5 туров на счету «быков» 10 очков и четвертая позиция в таблице, у «Тамбова» пока только четыре очка. «КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Тамбов - Краснодар 17 августа 2019.

Статистика личных встреч Тамбов - Краснодар 17 августа 2019

Главная команда «Краснодара» и «Тамбов» никогда раньше не встречались. Зато «Краснодар-2» хорошо знает этого соперника. В прошлом сезоне вторая команда «быков» дважды обыграла будущего победителя ФНЛ.

Прогнозы букмекеров на матч Тамбов - Краснодар 17 августа 2019

Букмекеры уверены в выездной победе «Краснодара». Коэффициент на победу южан – 1,7, на ничью – 3,75, а на победу «Тамбова» - 5,25.

Прогноз на матч Тамбов - Краснодар 17 августа 2019

Прогноз на матч 6 тура чемпионата РПЛ Тамбов - Краснодар: победа гостей.

Где смотреть онлайн матч Тамбов - Краснодар 17 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Тамбов - Краснодар можно посмотреть 17 августа, она начнется в 16:30 по московскому времени на канале и Матч Премьер.

Трансляция матча Тамбов - Краснодар 17 августа 2019

За текстовой трансляцией матча Тамбов - Краснодар 17 августа 2019 можно следить на сайте kp.ru

Тамбов - Краснодар 17 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 6 тура чемпионата России по футболу РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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