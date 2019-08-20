Пропали Даша Шопина и Богдан Кривко: что известно на данный момент

В столице Адыгеи продолжается расследование исчезновения Даши Шопиной, а следователи в Мостовском районе проверяет всю поступающую информацию по поводу исчезновения 9-летнего Богдана Кривко. В обоих случаях Следком возбудил уголовные дела по статье «Убийство».

Даша Шопина

За время поисков Даше исполнилось 17 лет. Но никто по-прежнему не знает, жива она или нет. Подростка искал, казалось, весь город. Родители Даши — уважаемые в Майкопе университетские преподаватели. Многие жители восприняли их беду, как свою собственную. Спустя почти два месяца поисков следователи рассказали, какие версии отрабатывались и как искали Дашу.

- Одна из них: девочка стала жертвой преступления — убийства или похищения. Она не может сообщить о своем месте нахождения, - пояснил глава СК по республике Адыгея Александр Глущенко.

В целом, версий было не менее одиннадцати. Среди них — самоубийство, вовлечение в секту, падение в реку. Вместе с полицией, спасателями и волонтерами были проверены все русла и исследованы все водоемы — всего около 28 км. Для того чтобы облегчить поиски в канале на майкопской ГЭС спустили воду.

Однако все, на что опирается следствие — это по-прежнему небольшой кусочек пути Даши от ворот лицея до улицы Пушкина. Выяснилось, что система «Безопасный город» в Майкопе еще несовершенна и многие камеры, которые могли бы разгадать загадку исчезновения девочки, попросту не работали.

Ничего не дала и проверка данных сотовых операторов, просмотр видеорегистраторов, опрос свидетелей. Более того, правоохранители использовали помощь экстрасенсов, но и тут их постигло полное разочарование — Даша будто испарилась.

В следкоме вновь призвали тех, кому что-либо известно о судьбе школьницы, сообщить по почте cpurban01@gmail.com. Правоохранители по-прежнему просят присылать видео с регистраторов машин, проезжавших в районе Горпарка 24 мая с 11:15 до 13:00. Всех, кто знает что-либо о пропавшей, просят позвонить в полицию по номеру 102 или родителям девочки: 8 (909) 470-10-41 (Ирина Владимировна), 8 (903) 465-42-10 (Андрей Викторович).

Напоминаем, за любую информацию, которая прольет свет на эту историю, в МВД республики гарантировали вознаграждение.

Богдан Кривко

В истории исчезновения 9-летнего мальчика все еще более загадочно. В 14:00 10 мая он шел по центру станицы Баговской Мостовского района в сторону дома, но внезапно пропал. Поиск сына родители начали сразу после того, как телефон Богдана перестал отвечать на звонки. Искали школьника сотни людей - полицейские, спасатели, казаки. Мальчика искали и с воздуха - над станицей и по округе кружил вертолет МЧС. Но ни единой зацепки, указывающей на место нахождения ребенка, найти не удалось.

- Расследование уголовного дела продолжается. Отрабатываются все версии пропажи ребенка, - озвучили «КП» - Кубань» итоги трехмесячных поисков в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Спустя месяц по подозрению в причастности к исчезновению Богдана Кривко правоохранители объявили в розыск молодую женщину. Личность ее установить не удалось. Но свидетель, видевший ее рядом с Богданом, нарисовал ее фоторобот. Но до сих пор никаких новых сведений по поводу местонахождения ее или мальчика нет.

Напомним приметы пропавшего мальчика: рост мальчика - 120-130 см, он полненький, а глаза - серо-зеленые.

Богдан Кривко был одет в черную толстовку с капюшоном, на груди красный рисунок, темно синие спортивные штаны, темно-синие кеды.

Из-за того, что нет сведений о месте нахождения пропавшего, было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Если вы обладаете информацией о месте нахождения девятилетнего Богдана, звоните по номерам: 8 (86169) 3-07-01 или 02.