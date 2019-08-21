Сними меня: Самые красивые места для фотосессий в Краснодарском крае

Уж где-где, а на Кубани у любого человека с камерой в руках разбегаются глаза. Здесь и живописные морские пейзажи, и таинственные пещеры, и десятки величественных водопадов, и заснеженные горы. Причем сделать разнообразные снимки можно в один присест. «Комсомолка» узнала, где в Краснодарском крае самые красивые места для фотосессий.

Олимпийский парк в Сочи

Наследие Игр в Сочи теперь всегда доступно для для любителей фотографии. Снимки можно сделать на фоне олимпийских объектов, колеса обозрения или красивого отеля-замка рядом.

Фонтан в Олимпийском парке. Фото: олимпийский-парк.рф

Заброшенный санаторий им. Серго Орджоникидзе в Сочи

Если вы давно мечтали о ретро-фотосессии, то это место - ваш вариант. Полузаброшенное здание в сочетании с субтропическим парком создают особую атмосферу, которая передается даже через снимки. Величественные колонны, некогда помпезные фонтаны, широкие лестницы, увитые плющом - куда ни наведи объектив, везде отличные кадры.

Заброшенный санаторий им. Серго Орджоникидзе в Сочи. Фото: san-ordzhonikidze-sochi.ru

Роза Пик на Красной Поляне

Это самая высокая точка горнолыжного курорта «Роза Хутор». Добраться до нее можно с помощью подъемников - конечная станция на высоте 2320 метров. А там открываются умопомрачительные виды на величественный Северный Кавказ. На фоне гор можно сделать очень красивые снимки. Здесь, кстати, организуют для туристов конные прогулки, которые можно обыграть для своего портфолио.

Роза Пик на Красной ПолянеФото: Евгения ХИЛЬКО

Чайные плантации в Хосте и Мацесте

Эффектные фотосессии можно устроить и на территории чайных садов. Стройные ряды ярко-зеленых кустов - идеальный фон! Многие, кстати, отмечают, что плантации в Краснодарском крае очень похожи на Шри-Ланку.

Чайные плантации в Хосте и МацестеФото: Евгений МАХАНЬКО

Агурские водопады в Сочи

Пышная растительность, таинственные пещеры и потоки воды, ниспадающие с горных вершин. Поражающие своим изяществом водопады не раз вдохновляли фотографов на работу. К слову, сделать снимки на память здесь можно в любое время года.

Агурские водопады в Сочи. Фото: Сочинского национального парка

Парк «Краснодар»

Где сделать фото и собрать сотни лайков? Конечно же, в новой достопримечательности города - в парке у стадиона «Краснодар». Здесь многолюдно всегда. На огромной территории посажены десятки видов различных деревьев. Причем кадки закрыты зеркальными панелями. Растения расставили таким образом, что можно поймать до десяти отражений одновременно и сделать отличный снимок. Помимо этого, можно нащелкать фото на фоне яркого шалфея или в амфитеатре.

Парк «Краснодар»Фото: Евгений МАХАНЬКО

Долина лотосов в Тамани

Это по-настоящему волшебное место находится в Ахтанизовском лимане Таманского полуострова. Лотосы, листья и цветы которого не плавают на воде, а высоко возвышаются над ней, приковывают взгляды туристов и создают отличный фон для фото.

Долина лотосов в ТаманиФото: Наталья КОРНИЕНКО

Озеро Абрау

В живописную долину высокогорного озера Абрау часто приезжают отдыхающие. Народ едет посмотреть на самое большое пресноводное озеро Кубани и, конечно, же запечатлеть на память ярко-бирюзовое чудо природы.

Озеро АбрауФото: ГОНЧАРОВ Валерий

Гуамское ущелье в Апшеронском районе

Одна из известнейших достопримечательностей юга России также подойдет для фотосессии. Особенно хорошо получаются снимки на фоне гор, а также на узкоколейной железной дороге.

Узкоколейка в Гуамском ущельеФото: ГОНЧАРОВ Валерий

Корабль Rio

Теплоход выбросило на мель около Кабардинки еще в декабре 2018 года. С тех пор он стал местной достопримечательностью. Сотни людей приезжают со всего края, чтобы сделать заветное фото на фоне многотонной махины.