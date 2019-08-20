Суд отказался отбирать «дачу Сердюкова» у Черного моря в пользу государства

«Дачу Сердюкова», из-за махинаций с которой экс-министр оборонного ведомства чуть не получил уголовный срок, суд оставил ее владельцу. Без удовлетворения остался иск Росимущества и военной прокуратуры Южного округа к ООО «Ситиинжиниринг», владеющей домом отдыха и участком в 0,9 гектара в поселке Большой Утриш под Анапой.

Дело в том, что оба ведомства пытались вернуть в собственность государства недвижимость в уникальном природном месте на берегу Черного моря. Она числилась в собственности Минобороны РФ, когда ведомством руководил скандально известный Анатолий Сердюков.

- Оборонное ведомство заявило претензии на участок в 2013 году, а обратилось в суд спустя четыре года, когда все сроки давности миновали, - аргументировал свою позицию Арбитражный суд Краснодарского края.

В итоге аннулировать договор продажи земли между ОАО «Окружной материальный склад Московского округа ВВС и ПВО» и ООО «Ситиинжиниринг» суд тоже не стал.

- Права, нарушенные сделкой это не восстановит, - заключил суд.

Напомним, 2 августа 2009 года тогда еще министр обороны Сердюков направил главе Анапы Татьяне Евсиковой (которая вскоре после скандала так же покинула свою должность), письмо. В нем он просил рассмотреть вопрос о передаче в собственность военного ведомства летнего домика, сторожки и гаража в поселке Большой Утриш.

Несколько лет за объект пытались судиться

В документе речь шла о бывшей базе отдыха «Динамо» на берегу Черного моря (общая площадь 93 сотки). Когда вопрос был вынесен на голосование, военное ведомство объясняло местным депутатам (а именно от них зависел исход дела), что планирует провести частичное перебазирование Черноморского флота из Крыма в Краснодарский край. А просимый участок земли нужен для строительства радиолокационной станции.

В итоге власти безвозмездную передали землю в собственность Минобороны.

Однако, на балансе у военных участок пробыл недолго.

- Указанное недвижимое имущество было безвозмездно получено военным ведомством для нужд обороны из муниципальных земель. Однако уже через пять месяцев без проведения каких-либо работ по размещению планировавшихся военных объектов этот земельный участок был выведен из состава силового министерства и продан по заниженной более чем на 56 миллионов цене одной из коммерческих компаний, - сообщала Главная военная прокуратура в 2013 году. - Материалы направлены для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Однако вскоре три уголовных дела, которые возбудили против бывшего министра обороны Сердюкова вскоре закрыли. А фигуранта амнестировали и реабилитировали.

Живописнейший участок площадью больше девяти тысяч квадратных метров на берегу Черного моря, где любил отдыхать экс-министр, остался в собственности коммерческой структуры.

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Как установил Следственный комитет, на этот «семейный объект», не имеющий никакого отношения к армии, из военной казны было потрачено аж 56 млн. рублей. Однако дело было заведено по статье о «халатности». А потом и вовсе бывшего министра, как «участника боевых действий и защитника Отечества» во время войны с грузинами в августе 2008 года, подвели под амнистию. Причем сам Сердюков при этом согласился, что совершил преступление, но ни копейки в казну Минобороны не возвратил (читайте далее)

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